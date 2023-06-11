Этот день может быть как удачным, так и очень неприятным, утверждают астрологи

11 июня 2023, 06:22, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Одни в сегодняшнее воскресенье получат неприятное известие, а другие решат все накопившиеся проблемы.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 11 июня – на amic.ru.

1 Овен Овны, постарайтесь хорошенько отдохнуть в это воскресенье. Не возвращайтесь к работе до будней. Займитесь восстановлением сил и энергии – к примеру, съездите на природу или посвятите себя творчеству.

2 Телец 11 июня проведите время с любимым человеком – сходите погулять, в кино или кафе. Проявите заботу о своей второй половинке.

3 Близнецы Радуйтесь мелочам и не поддавайтесь пессимизму. Вас ждут приятные события.

4 Рак Ракам этот день прекрасно подходит для принятия важных решений.

5 Лев Сохраняйте спокойствие в трудные минуты. Помните: жизнь идет своим чередом.

6 Дева Девы, 11 июня вам рекомендуется заняться хобби. Знайте: в ближайшем будущем оно может принести вам большой доход.

7 Весы Отвлекитесь от бытовой рутины. Сходите в салон красоты, съездите на рыбалку или начните новый проект. Верьте в себя и не забывайте о своих увлечениях.

8 Скорпион Не переживайте. Проблемы, которые вас беспокоят, скоро решатся. Осталось подождать совсем немного.

9 Стрелец Звезды говорят, что сегодня вы встретите любовь всей вашей жизни.

10 Козерог Не отказывайтесь от предложения друзей сходить в ресторан или погулять. Одиночество может вогнать вас в тоску – не доводите до этого.

11 Водолей Водолеи, это отличный день, чтобы запланировать путешествие.