Жители Алтая выбрали для отдыха в бархатный сезон Дальний Восток и Краснодарский край

Это были основные туристические направления в сентябре

18 октября 2024, 17:30, ИА Амител

Осень. Туристка в путешествии / Фото: МегаФон

Аномально теплый сентябрь подарил россиянам дополнительный месяц лета. Многие воспользовались этой возможностью, чтобы продолжить отдых и исследовать новые туристические направления. В сентябре жители Алтайского края стали проявлять больше интереса к поездкам на Дальний Восток. Исследование, проведенное МегаФоном совместно с корпорацией "Туризм.РФ", показало, что турпоток в макрорегион вырос на 21%. Число туристов, выбирающих курорты Краснодарского края, возросло на 25%.

Больше всего жителей Алтайского края привлек Забайкальский край, туда отправились около 17% путешественников. Популярными направлениями также стали Приморский край (15%) и Амурская область (13%), в том числе для деловых поездок.

При этом Приморский и Хабаровский края стали еще и самыми динамично растущими регионами год к году и показали значительный рост числа туристов – количество посетителей здесь увеличилось на 30%. Среди других популярных регионов оказались Якутия и Бурятия.

Южные регионы страны также стали более востребованными среди туристов из Алтайского края. В сентябре 2024 года турпоток на южные курорты увеличился на 25%. При этом Краснодарский край остается лидером – сюда отправилось 50% путешественников, выбравших юг.

Особенной популярностью пользуется Сочи, который является ключевой точкой для авиасообщения с Крымом, Абхазией и другими южными регионами. Среди отдыхающих на Черноморском побережье были не только жители Алтайского края, но и Москвы, Санкт-Петербурга, а также Самарской, Свердловской областей и Башкортостана.

Крым продемонстрировал самые высокие темпы роста турпотока, количество поездок туда выросло на 43% за год. В Адыгею – на 23%, а в Ростовской области и Краснодарском крае – на 20 и 18% соответственно.

Регулярный мониторинг предпочтений путешественников, включая анализ данных мобильной связи, помогает операторам точнее прогнозировать спрос и развивать инфраструктуру. Активнее всего подобная деятельность заметна в Приморском крае и на Кубани.

Напомним, В МегаФоне также отметили увеличение количества цифровых звонков среди жителей Алтайского края. Все больше людей предпочитают пользоваться цифровыми технологиями для связи, включая звонки через VoLTE*. В настоящее время на них приходится 33% от общего числа разговоров в регионе, и за последний год их доля выросла почти на 10%. Такие данные были получены после анализа абонентской базы компании.

* VoLTE или Voice over LTE (Войс овер ЛТЕ).