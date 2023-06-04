Скульптуру сибирского кота установили у гостиницы "Сибирь"
Предполагалось, что его могут разместить на "Крыше", но коту нашли новый дом
04 июня 2023, 18:29, ИА Амител
Фото: amic.ru
Скульптуру сибирского кота установили на новом месте. Теперь она расположилась возле гостиницы "Сибирь".
Напомним, что ранее после установки скульптуры некоторые горожане возмутились её виду. Конкретно их смущало неприкрытое причинное место.
В тот же день фигуру убрали, а создатели стали искать для неё новое место.
Предполагалось, что установить её могут на территории бара "Крыша", однако расположили у гостиницы в центре города.
Часть, которую не оценили некоторые барнаульцы, прикрыли.
20:14:26 04-06-2023
Не знаете куда её поставить? Поставьте на первом этаже администрации... Как символ администрации...
07:06:56 05-06-2023
нашли неприкаянному коту место
08:14:10 05-06-2023
Хороший кот. Ему бы самое место было бы у Политеха.
09:18:37 05-06-2023
Хороший кот. И у него нет "причинного" места. Оставьте в покое.
09:25:51 05-06-2023
понаехавшим в город колхозникам кот не понравился
10:01:26 05-06-2023
гость (09:25:51 05-06-2023) понаехавшим в город колхозникам кот не понравился ... Да, нет скорее всего именно понаехавшему в город быдлу этот кот нравится. И такого быдла сейчас в городе много к сожалению, даже тут на Амике лезут из всех щелей. Коренным горожанам такое убожество от бездаря-скульптора в принципе не может понравится.
09:45:50 05-06-2023
Вы кого "горожанами" наываете, которые "возмущаются неприкрытыми причинными местами"? ... к сожалению, такие люди иногда попадают в Санкт-Петрербург, в Рим, в Грецию и на Кипр... у них гудок не разрывает от количества "неприкрытых причинных мест" вокруг? Чё не жалуются Римскому Папе или там Обаме с Бушем- старшим?
10:36:48 05-06-2023
Гость (09:45:50 05-06-2023) Вы кого "горожанами" наываете, которые "возмущаются неприкры... Надо понимать разницу между искусством и кичем. Но для этого нужно образование и воспитание, которого у вас, к сожалению, нет.
11:05:10 05-06-2023
Гость (09:45:50 05-06-2023) Вы кого "горожанами" наываете, которые "возмущаются неприкры... Не понял, вы сейчас приравняли кота лижущего свои причиндалы со скульптурой напр. Аполлона Бельведерского???
11:34:59 05-06-2023
Когда-то и Аполлон Бельведерский был высечен за на заказ, за динарии или там сестерции. Бах И.С., Моцарт, Гайдн... да что Гайдн, целые Телеман Г.Ф., Сольери и Пёрселл Г., писали нетленку исключительно за гинеи, иоахимсталеры, ливры и дукаты, т.е. все вчерашние "классики", как в ваянии, так и в любом другом искусстве ну ничем не лучше Вани Ложкина, Бориса Валеджо, Никаса Сафронова или Ильи Глазунова. Эдакий художественный ширпотреб, Моден Токинг и Лесоповал в одном стакане. Так что перестаньте кривить свои культуроведческие моськи, Аполлон Б. ничем не лучше ночного горшка.
13:38:58 05-06-2023
Гость (11:34:59 05-06-2023) Когда-то и Аполлон Бельведерский был высечен за на заказ, за... Эпическая каша в голове! Так что на вашем примере от обратного доказана необходимость в настоящей культуре и настоящем искусстве как в двигателе для восходящего движения человека в Человека. И в этом плане портрет Моны Лизы (которой посвящена одна из композиций Модерн Токинга) несомненно предпочтительней Аполлона с причиндалами. Но это для тех у кого есть способность к различению.
14:29:30 05-06-2023
Гость (13:38:58 05-06-2023) Эпическая каша в голове! Так что на вашем примере от обратно... Культура- это начать свой ответ с неприкрытого хамства? Узнаю барнаульский стиль! :))))
11:41:43 05-06-2023
И да, если уж вы так радеете за то, чтобы на улицах города не было уродства- где ваше гневное "не позволим!" когда ставили очевидное, не вызывающее ни у кого тени сомнения, уродство на пл. Октября? Пока в Барнауле на центральной площади стоит "это" - в Барнауле нет ни одного культуролога или художественного критика, а есть приспособленцы и болтуны.
14:38:10 05-06-2023
"Настоящая" культура и "ненастоящая"- это сильно. А я вот имею счастье проживать рядом с Институтом Культуры, который на Исакова... И студентов этого "заведения" встречаб регулярно в алкомаркете "Красное и Белое"... Будучи седовласым сербом пожилых лет, сообщаю, что такого разнообразия и таких вычурных оборотов с использованием матерных слов я ранее не слышал, а культурные детишки на них говорят. И да, территория Института Культуры украшена садовыми скульптурами и поделками )спасибо, хоть Шукшина из глины и травы убрали) - странно, а почему не копиями тех же Венер и Аполлонов? И почему большую территорию Института Культуры занимает гараж с личным транспортом? Это тоже способ привить "настоящую культуру", да, бродячий культуролог Вы наш?
15:28:27 05-06-2023
Гость (14:38:10 05-06-2023) такого разнообразия и таких вычурных оборотов с использованием матерных слов я ранее не слышал, а культурные детишки на них говорят Так и що давайте теперь обставим город котами лижущими причиндалы, так как они точнее отражают действительность и состояние общества??? Кстати примерно так отвечал один культуролог (ведущий на канале Культура), дескать зачем эти нудные развивающие программы, когда люди куда лучше смотрят всякие шоу. Доживши до состояния пожилого седовласого серба, не поняли что есть настоящая культура и чем она отличается от сегодняшнего суррогата.
15:52:08 05-06-2023
Гость (15:28:27 05-06-2023) Так и що давайте теперь обставим город котами лижущими причи... Где Вы были лет 20 назад, когда перед средней общеобразовательной школой № 126 устанавливали Скульптурная композицию "Сказочные герои". , Ленинский район, г. Барнаул координаты: 53.370195° 83.692848° Вот где "причиндалы", так "причиндалы". Любуйтесь хоть в яндехе, хоть в гуголе, хоть живьём и завидуйте.
15:56:10 05-06-2023
Гость (15:28:27 05-06-2023) настоящая культура и чем она отличается от сегодняшнего суррогата. Один ныне покойный аменриканский исательнемецкого происхождения, как-то вложил в уста оного своего героя фразу: "Учёный, который не сможет объяснить простыми словами 5литнему ребёнку то, чем он занимается- шарлатан". Признаки шарлатана я вижу и в Ваших постах, уж извините, если угадал... просто Вы так и не дали внятного определения "настоящести" культуры... Если можно, коротко, в одной фразе, пожалуйста...
15:50:39 05-06-2023
РУКИ ПРОЧЬ ОТ КОТА!
08:32:47 06-06-2023
Гость (15:56:10 05-06-2023) Один ныне покойный аменриканский исательнемецкого происхожде... Настоящая культура превращает человека в Человека, а псевдокультура человека в животное. Но теперь вы попросите дать определение Человека и чем он отличается от человека. И так далее. Поэтому сие безполезно. Многие фундаментальные вещи тупо не входят в круг ваших понятий. Это всё равно что я буду говорить с вами на китайском, вы не поймёте. И скорей всего этого уже не изменить. Лучше тратить время на тех кто это способен освоить эти знания.