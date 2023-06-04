Скульптуру сибирского кота установили у гостиницы "Сибирь"

Предполагалось, что его могут разместить на "Крыше", но коту нашли новый дом

04 июня 2023, 18:29, ИА Амител









Фото: amic.ru

Скульптуру сибирского кота установили на новом месте. Теперь она расположилась возле гостиницы "Сибирь".

Напомним, что ранее после установки скульптуры некоторые горожане возмутились её виду. Конкретно их смущало неприкрытое причинное место.

В тот же день фигуру убрали, а создатели стали искать для неё новое место.

Предполагалось, что установить её могут на территории бара "Крыша", однако расположили у гостиницы в центре города.

Часть, которую не оценили некоторые барнаульцы, прикрыли.

