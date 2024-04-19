Сквер на улице Аванесова – один из лидеров голосования за объект для благоустройства
Если сквер протяженностью в километр победит в голосовании, в 2025 году здесь появятся беговые и велодорожки, спортивно-трюковые зоны и детские площадки
19 апреля 2024, 13:26, ИА Амител
В Барнауле сквер на улице Аванесова входит в тройку лидеров онлайн-голосования за объекты благоустройства, работы на которых выполнят в 2025 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Администрация Центрального района Барнаула предлагает поддержать благоустройство сквера (от переулка Пожарного до переулка Присягина).
"Комплекс благоустроительных работ позволит преобразить данную зону и улучшить внешний облик исторической части города Барнаула", – подчеркнули в администрации.
Чтобы отдать свой голос, необходимо перейти по ссылке. Проголосовать можно до 30 апреля. В голосовании может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет.
Напомним, аллея на улице Аванесова – туристическая часть Центрального района города. В шаговой доступности набережная и Нагорный парк. Если сквер протяженностью в километр победит в голосовании, в 2025 году здесь появятся беговые и велодорожки, спортивно-трюковые зоны и детские площадки.
00:34:18 20-04-2024
и кто же там будет сидеть на скамеечках,пивко попивать?Велисапеды,детские площадки,спорт и тд.между двумя бешенными автодорогами,Деньги девать некуда.
12:21:05 21-04-2024
По бокам две дороги жизни с нескончаемым потоком вонючих автомобилей. Можно конечно отмыть туда немного денег, только и на противогазы придется раскошелиться.