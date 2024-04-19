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Сквер на улице Аванесова – один из лидеров голосования за объект для благоустройства

Если сквер протяженностью в километр победит в голосовании, в 2025 году здесь появятся беговые и велодорожки, спортивно-трюковые зоны и детские площадки

19 апреля 2024, 13:26, ИА Амител

Нейросеть показала, как может выглядеть аллея на улице Аванесова / Изображение: t.me/centralni22
Нейросеть показала, как может выглядеть аллея на улице Аванесова / Изображение: t.me/centralni22

В Барнауле сквер на улице Аванесова входит в тройку лидеров онлайн-голосования за объекты благоустройства, работы на которых выполнят в 2025 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Администрация Центрального района Барнаула предлагает поддержать благоустройство сквера (от переулка Пожарного до переулка Присягина).

"Комплекс благоустроительных работ позволит преобразить данную зону и улучшить внешний облик исторической части города Барнаула", – подчеркнули в администрации.

Чтобы отдать свой голос, необходимо перейти по ссылке. Проголосовать можно до 30 апреля. В голосовании может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет.

Напомним, аллея на улице Аванесова – туристическая часть Центрального района города. В шаговой доступности набережная и Нагорный парк. Если сквер протяженностью в километр победит в голосовании, в 2025 году здесь появятся беговые и велодорожки, спортивно-трюковые зоны и детские площадки.

Предварительный эскизный проект парка имени Ленина в Барнауле / Фото: barnaul.org

Как в Барнауле проголосовать за территории, которые благоустроят в 2025 году?

Именно жители решают, какие парки, скверы или площади необходимо благоустроить в первую очередь
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Комментарии 2

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александр

00:34:18 20-04-2024

и кто же там будет сидеть на скамеечках,пивко попивать?Велисапеды,детские площадки,спорт и тд.между двумя бешенными автодорогами,Деньги девать некуда.

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Гость

12:21:05 21-04-2024

По бокам две дороги жизни с нескончаемым потоком вонючих автомобилей. Можно конечно отмыть туда немного денег, только и на противогазы придется раскошелиться.

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