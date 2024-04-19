Сквер на улице Аванесова – один из лидеров голосования за объект для благоустройства

Если сквер протяженностью в километр победит в голосовании, в 2025 году здесь появятся беговые и велодорожки, спортивно-трюковые зоны и детские площадки

19 апреля 2024, 13:26, ИА Амител

Нейросеть показала, как может выглядеть аллея на улице Аванесова / Изображение: t.me/centralni22

В Барнауле сквер на улице Аванесова входит в тройку лидеров онлайн-голосования за объекты благоустройства, работы на которых выполнят в 2025 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Администрация Центрального района Барнаула предлагает поддержать благоустройство сквера (от переулка Пожарного до переулка Присягина). "Комплекс благоустроительных работ позволит преобразить данную зону и улучшить внешний облик исторической части города Барнаула", – подчеркнули в администрации. Чтобы отдать свой голос, необходимо перейти по ссылке. Проголосовать можно до 30 апреля. В голосовании может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Напомним, аллея на улице Аванесова – туристическая часть Центрального района города. В шаговой доступности набережная и Нагорный парк. Если сквер протяженностью в километр победит в голосовании, в 2025 году здесь появятся беговые и велодорожки, спортивно-трюковые зоны и детские площадки.