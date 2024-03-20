Как в Барнауле проголосовать за территории, которые благоустроят в 2025 году?

Именно жители решают, какие парки, скверы или площади необходимо благоустроить в первую очередь

20 марта 2024, 13:00, ИА Амител

Предварительный эскизный проект парка имени Ленина в Барнауле / Фото: barnaul.org

Жителей Алтайского края и Барнаула приглашают принять участие в онлайн-голосовании за общественные территории, которые благоустроят в 2025 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Это всероссийское голосование на странице za.gorodsreda.ru, участие в нем принимают все города и населенные пункты России, которые попали в нацпроект. Суть голосования в том, что именно жители страны сами решают, какие парки, скверы или площади необходимо благоустроить в первую очередь. Алтайский край в таком голосовании принимает участие уже в четвертый раз. Кто может проголосовать, где это сделать и из каких территорий Барнаула предлагают выбирать – в нашем "Вопросе-ответе".

Сколько территорий Алтайского края и Барнаула попало в список для голосования?

В этот раз в Алтайском крае в список для голосования внесены 182 общественные территории из 41 муниципального образования.

Жителям региона из них предстоит выбрать 55 – именно их и будут приводить в порядок в 2025 году, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В Барнауле на голосование вынесено 37 общественных пространств. При этом в мэрии отмечают, что в их числе – территория за ТЦ "Европа" (ул. Шумакова, 9), которую внесли в список после обращения инициативной группы жителей.

Какие территории попали в список для голосования в Барнауле?

Индустриальный район

· Площадь Маршала Жукова;

· аллея Малахитовая (ул. 50 лет СССР, 27а);

· сквер, расположенный по ул. 50 лет СССР, 29;

· сквер 40-летия Победы (ул. Георгиева, 32);

· аллея по ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов);

· сквер Победы (ул. Новосибирской, 16в);

· Сиреневый бульвар;

· аллея Радужная (по Малому Павловскому тракту, от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев);

· зеленая зона, расположенная по ул. Лазурной, 4;

· сквер "Кристалл" (ул. Малахова, 177е);

· сквер по ул. Шумакова, 17а;

· зеленая зона по ул. Малахова, 113;

· зеленая зона по ул. Малахова, 116;

· зеленая зона, расположенная по ул. Попова напротив дома № 98 по ул. Антона Петрова;

· территория по адресу ул. Шумакова, 9.

Ленинский район

· Бульвар Медиков (ул. Юрина, 166а);

· зеленая зона по ул. Юрина (от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна);

· аллея по ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);

· зеленая зона по пр. Космонавтов (от пр. Ленина до ул. Попова);

· зеленая зона по ул. Юрина (от дома № 48 по ул. Островского до дома № 291 по ул. Юрина);

· зеленая зона, расположенная между домами № 190, 194, 200 по ул. Антона Петрова;

· площадь Народная.

Октябрьский район

· Зеленая зона по ул. Смирнова (от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова);

· зеленая зона между домами № 17, 19 по ул. Германа Титова;

· Обской бульвар;

· зеленая зона по ул. Молодежной, 5;

· сквер "Ротонда" (пр. Комсомольский, 73);

· сквер, расположенный в границах ул. Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80-й Гвардейской Дивизии, 5-й Западной;

· Зеленый сквер (за пл. Октября).

Центральный район

· Сквер по ул. Аванесова (от пер. Пожарного до пер. Присягина);

· Демидовская площадь;

· сквер Пушкина;

· зеленая зона между домами № 55а, 67 по пр. Красноармейскому.

Железнодорожный район

· Проезд Полюсный (от пер. Ядринцева до жилого дома № 93 по проезду Полюсному;

· зеленая зона по ул. Молодежной, 15, рядом с краевым театром драмы им. В.М. Шукшина);

· зеленая зона между домами № 21 и 25 по пр. Строителей;

· зеленая зона от дома № 33 по пр. Строителей до пер. Ядринцева.

Кроме того, барнаульцам также предлагают проголосовать за дизайн-проект второго этапа благоустройства территории бывшего парка имени Ленина (парк победил в голосовании прошлого года. – Прим. ред.). В голосовании участвуют два эскизных проекта.

В первом основное внимание уделено продолжению благоустройства пешеходных дорожек, в том числе ведущих из центра парка к улицам Островского и Ленинградской. Во втором – обустройство велобеговой дорожки.

А недавно приглашали на очное голосование за территории. Это то же самое?

Да, с 15 по 17 марта барнаульцы могли прийти на специальные пункты, чтобы очно проголосовать за территорию для благоустройства. В пунктах в это время работали волонтеры, которые помогали жителям города сделать свой выбор и рассказывали о территориях, вошедших в список для голосования.

Сколько барнаульцев уже проголосовало и какие территории города в лидерах?

По данным на 19 марта 2024 года, в голосовании приняли участие более 4,5 тысячи человек. Сейчас лидирует территория за ТЦ "Европа" (ул. Шумакова, 9), за нее отдали голоса более 1600 барнаульцев. Второе место пока занимает сквер по улице Аванесова в Центральном районе, за него проголосовали более 700 человек.

Замыкает тройку лидеров Зеленый сквер за Государственным художественным музеем Алтайского края на площади Октября, его выбрали более 200 барнаульцев.

Среди дизайн-проектов второго этапа благоустройства парка имени Ленина побеждает эскиз, который предполагает благоустройство пешеходных дорожек к улицам Островского и Ленинградской. За него проголосовали более 370 барнаульцев.

Кто может принять участие в голосовании?

Принять участие в голосовании могут все барнаульцы. В том числе и подростки с 14 лет. Детей привлекают к участию в таком мероприятии специально: формируют ответственный подход к городу, в котором они живут. А еще это прекрасная возможность показать молодым, что их активность очень нужна, важна и к их голосу прислушиваются.

Как долго продлится голосование и где можно сделать выбор?

Онлайн-голосование продлится до 30 апреля. Отдать свой голос можно на странице za.gorodsreda.ru – после авторизации через портал "Госуслуги", а также с помощью волонтеров.

А сколько территорий в Барнауле уже привели в порядок в результате этой федеральной программы?

С 2019 года в Барнауле благодаря реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" преобразилось 17 территорий.