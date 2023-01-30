Сквозь снег. Жители Алтая как в антиутопии едут за продуктами по льду и сугробам
Люди отрезаны от цивилизации
30 января 2023, 17:18, ИА Амител
Постер к фильму "Сквозь снег"
В Республике Алтай жителям приходится откапывать дорогу, чтобы попытаться добраться до села Джазатор за самым необходимым и продуктами питания, сообщает "Подслушано Алтай".
На кадрах люди расчищают дорогу Джазатор – Аргут в Кош-Агачском районе, по которой не может проехать внедорожник.
"С половины пути покупки забирали на конях, так как не доехали из-за сугробов. Муниципалитет дорогу вообще не чистит, люди отрезаны от цивилизации. Почему к нам такое отношение?" – возмущаются местные жители.
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