НОВОСТИОбщество

Сквозь снег. Жители Алтая как в антиутопии едут за продуктами по льду и сугробам

Люди отрезаны от цивилизации

30 января 2023, 17:18, ИА Амител

Постер к фильму "Сквозь снег"
Постер к фильму "Сквозь снег"

В Республике Алтай жителям приходится откапывать дорогу, чтобы попытаться добраться до села Джазатор за самым необходимым и продуктами питания, сообщает "Подслушано Алтай".

На кадрах люди расчищают дорогу Джазатор – Аргут в Кош-Агачском районе, по которой не может проехать внедорожник.

"С половины пути покупки забирали на конях, так как не доехали из-за сугробов. Муниципалитет дорогу вообще не чистит, люди отрезаны от цивилизации. Почему к нам такое отношение?" – возмущаются местные жители.

 

Комментарии 6

  • По всей России одни и те же проблемы.
    30 января, Гость   Ответить
  • А мы-то тут причём? Горный автономный у нас
    30 января, Гость   Ответить
  • А раньше было по-другому?
    30 января, Гость   Ответить
  • Горному на всё денег гораздо больше выделяют... Но видимо на другие нужды нужнее
    30 января, Гость   Ответить
  • Дорога из Аргута в Джазатор - это самый край географии. Там и летом только на полном приводе проехать можно, а уж зимой....
    31 января, Гость   Ответить
  • интересно, а куда деньги тратятся государством?
    31 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров