Сквозь снег. Жители Алтая как в антиутопии едут за продуктами по льду и сугробам

Люди отрезаны от цивилизации

30 января 2023, 17:18, ИА Амител

Постер к фильму "Сквозь снег"

В Республике Алтай жителям приходится откапывать дорогу, чтобы попытаться добраться до села Джазатор за самым необходимым и продуктами питания, сообщает "Подслушано Алтай".

На кадрах люди расчищают дорогу Джазатор – Аргут в Кош-Агачском районе, по которой не может проехать внедорожник.