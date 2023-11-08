Сладков: мобилизованные будут участвовать в СВО до самого конца
Военкор рассказал, что вопрос о судьбе мобилизованных задал президенту России на последней его встрече с репортерами
08 ноября 2023, 17:36, ИА Амител
Военный корреспондент Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что срок участия мобилизованных в СВО – это очень непростая тема, но решение уже принято.
Сладков отметил, что вопрос о демобилизации и ротации он задал президенту России Владимиру Путину на последней его встрече с репортерами. Верховный главнокомандующий ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения СВО.
"Получается, мобилизовали людей до конца проведения СВО. Или индивидуально, до получения тяжелого ранения, либо до гибели или до рождения четвертого ребенка, или до предельного возраста службы. Смириться с такой реальностью многим тяжело. Даже не самим мобилизованным, а их родным", – указал военкор.
Сладков уточнил, что до конца СВО останутся не только мобилизованные, но и добровольцы, подписавшие контракт с Минобороны, и бойцы из добровольческого корпуса "Редут", которые приходили на полугодовой контракт с правом на расторжение, и добровольцы из мест лишения свободы, которые подписывали контракт на полгода с последующим увольнением и снятием судимости.
"Решения о демобилизации нет. Что в решениях Генштаба и высшего руководства – неизвестно", – подчеркнул военкор.
17:46:25 08-11-2023
Конечно. Так там хоть кто-то есть. Их отпусти домой, где новых брать?
17:49:40 08-11-2023
Остаётся выяснить до чьёва конца?..
19:28:49 08-11-2023
Гость (17:49:40 08-11-2023) Остаётся выяснить до чьёва конца?..... не до тваёва, узбагойся. твой конец парни отодвинут своей грудью.
20:11:40 08-11-2023
Гость (17:49:40 08-11-2023) Остаётся выяснить до чьёва конца?..... До полной и безоговорочной капитуляции Республики Украина.
18:39:37 08-11-2023
Ну и ладненько
19:42:18 08-11-2023
или до рождения четвертого ребенка,----- это каким образом?))
11:47:59 09-11-2023
Гость (19:42:18 08-11-2023) или до рождения четвертого ребенка,----- это каким образом?)... Ну не каждая без ласки дождется завершения
21:48:01 08-11-2023
Гость (19:42:18 08-11-2023) или до рождения четвертого ребенка,----- это каким образом?)... Их в и отпуск отпускают через полгода. Можно успеть
07:07:12 09-11-2023
Хреново. Узнав это, могут придумать другой вариант, начать пить, колоться или сесть в тюрьму на небольшой срок. Например, что-нибудь украсть в части, привезти домой в отпуск, а дома написать явку с повинной
12:07:58 09-11-2023
они что рабы?
03:36:21 11-11-2023
у них что.воинская повинность 25лет как в старину.это не справедливо. когда их мобилизовали они думали что идут не на долго и их заменят.у них мирные профессии и никто из них не хотел служить.они честные люди и по этому не стали прятаться как многие.у них не было никаких навыков и военного опыта.а воинская специальность в личном деле при службе в армии писалась от балды.например водитель который никогда не сидел за рулем.с нашим государством нельзя быть честным.все равно обманут