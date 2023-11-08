Военкор рассказал, что вопрос о судьбе мобилизованных задал президенту России на последней его встрече с репортерами

08 ноября 2023, 17:36, ИА Амител

Александр Сладков / Фото: t.me/Sladkov_plus

Военный корреспондент Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что срок участия мобилизованных в СВО – это очень непростая тема, но решение уже принято.

Сладков отметил, что вопрос о демобилизации и ротации он задал президенту России Владимиру Путину на последней его встрече с репортерами. Верховный главнокомандующий ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения СВО.

"Получается, мобилизовали людей до конца проведения СВО. Или индивидуально, до получения тяжелого ранения, либо до гибели или до рождения четвертого ребенка, или до предельного возраста службы. Смириться с такой реальностью многим тяжело. Даже не самим мобилизованным, а их родным", – указал военкор.

Сладков уточнил, что до конца СВО останутся не только мобилизованные, но и добровольцы, подписавшие контракт с Минобороны, и бойцы из добровольческого корпуса "Редут", которые приходили на полугодовой контракт с правом на расторжение, и добровольцы из мест лишения свободы, которые подписывали контракт на полгода с последующим увольнением и снятием судимости.