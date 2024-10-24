Славгород и Камень-на-Оби испытывают проблемы с угольным снабжением

На угольных площадках этих городов формируют повышенные запасы топлива

24 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Уголь / Источник фото: pxhere.com

Главам Славгорода и Камня-на-Оби пока не удается урегулировать ситуацию со снабжением углем, сообщил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

По его словам, вопрос обеспечения топливом этих городов остается на особом контроле правительства Алтайского края.

"В этом году в целях стабильного прохождения отопительного периода в соответствии с поручением губернатора Алтайского края на угольных площадках этих муниципальных образований формируем повышенные запасы краевого резервного угля", – пояснил Гилев.

В то же время в целом по региону уже сформировали нормативный запас угля. На заседании краевого правительства Гилев рассказал, что общая потребность объектов малой теплоэнергетики в угле составляет 657 тысяч тонн, а нормативный запас – 133,8 тысячи тонн. Фактическое наличие топлива – 190 тысяч тонн, или 141% от объема 45-суточного нормативного запаса угля.

Также министр отметил, что на сегодня власти заключили контракты на поставку 586 тысяч тонн угля.