Славгород и Камень-на-Оби испытывают проблемы с угольным снабжением
На угольных площадках этих городов формируют повышенные запасы топлива
24 октября 2024, 11:15, ИА Амител
Главам Славгорода и Камня-на-Оби пока не удается урегулировать ситуацию со снабжением углем, сообщил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.
По его словам, вопрос обеспечения топливом этих городов остается на особом контроле правительства Алтайского края.
"В этом году в целях стабильного прохождения отопительного периода в соответствии с поручением губернатора Алтайского края на угольных площадках этих муниципальных образований формируем повышенные запасы краевого резервного угля", – пояснил Гилев.
В то же время в целом по региону уже сформировали нормативный запас угля. На заседании краевого правительства Гилев рассказал, что общая потребность объектов малой теплоэнергетики в угле составляет 657 тысяч тонн, а нормативный запас – 133,8 тысячи тонн. Фактическое наличие топлива – 190 тысяч тонн, или 141% от объема 45-суточного нормативного запаса угля.
Также министр отметил, что на сегодня власти заключили контракты на поставку 586 тысяч тонн угля.
11:41:47 24-10-2024
Две дыры. Еще рубцовка и алейск
12:17:15 24-10-2024
Главам Славгорода и Камня-на-Оби пока пока не удается урегулировать ситуацию со снабжением углем, сообщил министр строительства и ЖКХ . Господин министр мы понимаем Вашу "озабоченность" вопросом снабжения углём подведомственных Вам и Вашему Министерству объектов.! Только вот вопрос это и в этом и есть работа ведомства Правительства.
12:31:31 24-10-2024
Зато цена на угол ь для населения выросла с 3800 до 4900 за тонну, и уголь с колес уходит. Коммерсы лапки потирают, а в соседней Новосибирской области чуть не вдвое дешевле. Озабоченность боком выходит.
14:23:30 24-10-2024
Может, как в прошлые годы со своим дровами в одном доме собираться, чтобы не замерзнуть по одиночке?
15:33:06 24-10-2024
Никогда не было и вот опять...
16:18:52 24-10-2024
Вот это "остается на особом контроле" и напрягает, потому как есть наглядный пример многолетнего "особого контроля" - общественный транспорт в Барнауле.
19:18:53 24-10-2024
Каждый год одно и тоже, стабильность, не?