В Кузбассе рассказали, на сколько лет хватит запасов угля

По словам министра угольной промышленности Олега Токарева, с 1860 года добыли 10,5 млрд тонн этого вида топлива

01 августа 2024, 17:32, ИА Амител

Уголь / Источник фото: unsplash.com

Запасов угля в Кемеровской области хватит еще на тысячу лет добычи, рассказал министр угольной промышленности региона Олег Токарев.

По его данным, прогнозные ресурсы составляют порядка 300 млрд тонн, в то же время на сегодня в Кузбассе добыто 10,5 млрд тонн с 1860 года – именно тогда в регионе начали официально осваивать угольные месторождения.

"Если мы в Кузбассе будем добывать даже по 300 млн тонн в год, нам запасов хватит практически на тысячу лет", – цитирует его РИА Новости.

Кузбасс занимает ведущее место в угольной промышленности России. Здесь добывается более половины угля в стране.