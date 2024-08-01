В Кузбассе рассказали, на сколько лет хватит запасов угля
По словам министра угольной промышленности Олега Токарева, с 1860 года добыли 10,5 млрд тонн этого вида топлива
01 августа 2024, 17:32, ИА Амител
Запасов угля в Кемеровской области хватит еще на тысячу лет добычи, рассказал министр угольной промышленности региона Олег Токарев.
По его данным, прогнозные ресурсы составляют порядка 300 млрд тонн, в то же время на сегодня в Кузбассе добыто 10,5 млрд тонн с 1860 года – именно тогда в регионе начали официально осваивать угольные месторождения.
"Если мы в Кузбассе будем добывать даже по 300 млн тонн в год, нам запасов хватит практически на тысячу лет", – цитирует его РИА Новости.
Кузбасс занимает ведущее место в угольной промышленности России. Здесь добывается более половины угля в стране.
18:14:51 01-08-2024
Газ подорожал аж зубы ломит... Переходим на уголек
18:28:27 01-08-2024
Петр (18:14:51 01-08-2024) Газ подорожал аж зубы ломит... Переходим на уголек... Потом на валежник
09:13:20 02-08-2024
Сергей (18:28:27 01-08-2024) Потом на валежник... Валежник нельзя - за него турма)
22:29:20 01-08-2024
Петр (18:14:51 01-08-2024) Газ подорожал аж зубы ломит... Переходим на уголек... альтренативные источники - тепло земли - самый доступный вариант. и поизучайте еще варианты экономии
09:50:55 02-08-2024
Гость (22:29:20 01-08-2024) альтренативные источники - тепло земли - самый доступный вар... в теории. на практике кроме гемороя ничего там нет.
альтернативка в сибири - отвал и шлак.
09:16:11 02-08-2024
Петр (18:14:51 01-08-2024) Газ подорожал аж зубы ломит... Переходим на уголек... Уголь тоже не дешевый, около 3тр тонна. Раньше топились углем, 5 тон за зиму = 15тр + дрова на 5тр минимум по сегодняшним ценам. Щас на газе, уже лет 10, примерно столько же выходит. Но чисто и никакой возни
13:54:57 02-08-2024
Гость (09:16:11 02-08-2024) Уголь тоже не дешевый, около 3тр тонна. Раньше топились угле... Это где такие цены на уголь и дрова ? Тонна угля около 5000 руб. который может сгореть быстрее дров. Куб сосновых дров чурками около 3000 руб. а поколотых и больше. Романовский район.
20:56:33 01-08-2024
По-моему, Сайрес Смит (необитаемый остров) говорил, что угля хватит на лет 300. В конце 80-х официальные источники утверждалли, что нефти на лет 30-40. Всего выкачивается в разы больше, а не кончается))
02:02:48 02-08-2024
Действительно, ведь лучше продавать газ Китаю, а российские города пусть дышат смогом от угольных ТЭЦ. Крепитесь, люди, скоро опять зимой будет режим черного неба.
09:46:48 02-08-2024
Гость (02:02:48 02-08-2024) Действительно, ведь лучше продавать газ Китаю, а российские ... чинки как поднялись на своем угле, так и работают. прикупают немного.
потенций для смены парадигмы не наблюдается.
главное не расслаблять булки - типа "русский с китайцем братья навек". кровавыми соплями швыркали, помним.
10:18:54 02-08-2024
Гость (02:02:48 02-08-2024) Действительно, ведь лучше продавать газ Китаю, а российские ... Дистрикт 12, добро пожаловать на голодные игры