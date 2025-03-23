Следком и прокуратура начали проверки после падения наледи на пенсионерку в Барнауле

Женщине оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась

23 марта 2025, 16:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Прокуратура и СК Алтайского края начали проверки после падения наледи с крыши на пенсионерку в Барнауле. Как сообщили на станции скорой помощи, медики на месте оказали 78-летней женщине помощь, от госпитализации она отказалась.

Инцидент произошел 25 февраля возле подъезда на Змеиногорском тракте, 110/14. Со слов очевидцев, пострадавшей "разбило лицо", ей "зашивали губу".

Следственные органы СК России по Алтайскому краю зарегистрировали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". По ее результатам примут процессуальное решение.

Прокуратура Алтайского края проводит проверку в части исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.