Упавший с крыши лед разбил лицо пожилой жительнице Барнаула
Это произошло еще в феврале
23 марта 2025, 08:30, ИА Амител
В Барнауле на женщину с крыши дома упал лед. Как сообщает подписчица паблика "Инцидент Барнаул", "глыба упала на бабушку" 25 февраля возле подъезда на Змеиногорском тракте, 110/14.
"[Глыба] упала на голову, [женщине] разбило лицо, зашивали губу, на всю грудь синяк", – рассказала она.
По словам участницы сообщества, управляющая компания никак не отреагировала на происшествие.
19 марта в Барнауле кусок наледи упал с крыши дома на восьмилетнюю девочку, когда она с одноклассниками проходила мимо здания. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по признакам "выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
В тот же день 65-летняя жительница Камня-на-Оби получила травму головы из-за глыбы снега, сошедшей на нее с кровли многоквартирного дома. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и гематому на волосистой части головы.
08:34:09 23-03-2025
Кого-нибудь наказали?
Вот писали про наледь ,которая упала на ребенка, вчера про 90 летнюю бабушку писали, которая сама на крыше многоэтажки снег чистит! Сегодня с утра опять...
Какие организации отвечают за это? Кто должен проверять это? Как власти города реагируют на подобные сообщения?
10:17:34 23-03-2025
Гость (08:34:09 23-03-2025) Кого-нибудь наказали? Вот писали про наледь ,которая упа... Ответ: Никто, Никак, Никогда. Такова позиция, пока эти глыбы льда не упадут на какого-нибудь чиновника, сотрудника УК, прокурорских или их родственников.
Б А Р Д А Ч И Н А.
10:06:11 23-03-2025
Кругом бардак! 😎
11:40:50 23-03-2025
Сергей (10:06:11 23-03-2025) Кругом бардак! 😎... На том и стоим, это Россия детка!!!
16:00:19 23-03-2025
Это Сибирь. Как вы представляете себе процесс методичной и безопасной уборки снега льда с крыш домов которых сотни и больше? Если посмотрите в тырнете как обстоят подобные дела в аналогичных зарубежных странах будете удивлены.
20:11:47 23-03-2025
Гость (16:00:19 23-03-2025) Это Сибирь. Как вы представляете себе процесс методичной и б... Нам ваши зарубежные страны по боку. Нам своих людей жалко. Если не чистить снег с крыш, то такие ситуации будут всегда. Вопрос - УК потенциальные убийцы мирного населения.
20:48:20 23-03-2025
Гость (16:00:19 23-03-2025) Это Сибирь. Как вы представляете себе процесс методичной и б... идиот?
22:05:55 23-03-2025
Запретить замерзания воды в Барнауле! Типа как спирт.