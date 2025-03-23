Упавший с крыши лед разбил лицо пожилой жительнице Барнаула

Это произошло еще в феврале

23 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: скриншот видео из паблика "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на женщину с крыши дома упал лед. Как сообщает подписчица паблика "Инцидент Барнаул", "глыба упала на бабушку" 25 февраля возле подъезда на Змеиногорском тракте, 110/14.

"[Глыба] упала на голову, [женщине] разбило лицо, зашивали губу, на всю грудь синяк", – рассказала она.

По словам участницы сообщества, управляющая компания никак не отреагировала на происшествие.

19 марта в Барнауле кусок наледи упал с крыши дома на восьмилетнюю девочку, когда она с одноклассниками проходила мимо здания. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по признакам "выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В тот же день 65-летняя жительница Камня-на-Оби получила травму головы из-за глыбы снега, сошедшей на нее с кровли многоквартирного дома. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и гематому на волосистой части головы.