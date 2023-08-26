Следком изъял "черные ящики" с места крушения самолета Пригожина

Следователи проверят все возможные версии крушения джета в Тверской области

26 августа 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: sledcom.ru

Следователи нашли "черные ящики" рухнувшего в Тверской области самолета, в котором предположительно находился руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин.

Как сообщили на сайте СК, детальный осмотр места происшествия продолжается. Также ведомство подтвердило, что на месте катастрофы обнаружены тела 10 человек. Для подтверждения их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

"В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего", – заявили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ложью заявления о причастности Кремля к гибели Евгения Пригожина.