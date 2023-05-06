Следком квалифицировал покушение на Захара Прилепина как теракт

Машину, в которой находился писатель, взорвали, но он выжил

06 мая 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: t.me/sledcom_press

Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с подрывом автомобиля, в котором находился писатель и член партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин.

По данным следствия, инцидент случился 6 мая в одном из населённых пунктов Борского района Нижегородской области около 11:00 по местному времени.

"В результате происшествия известный писатель получил ранение, а его водитель погиб. В настоящее время Захар Прилепин доставлен в медицинское учреждение", – рассказали в Следкоме.

Следователи-криминалисты и специалисты-взрывотехники осматривают место происшествия. Будут назначены судебные экспертизы. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Захар (настоящее имя – Евгений) Прилепин родился 7 июля 1975 года в деревне Ильинка Рязанской области. Автор книг, сборников и антологий, среди которых "Чёрная обезьяна" (2011), "Обитель" (2014) и другие.

С 2015 года работал советником главы ДНР. В феврале 2017 стало известно, что его назначили заместителем командира одного из батальонов. 9 июля 2018 года он объявил об уходе с поста замкомбата.

В октябре 2019-го Захар Прилепин объявил о создании нового общественного движения – "За правду". А в феврале 2020 года стал лидером новой политической партии "За правду".