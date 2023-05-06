Что известно о состоянии писателя Прилепина, чья машина взорвалась в Нижнем Новгороде
О состоянии Захара Прилепина, чей автомобиль был взорван, рассказали российские СМИ
06 мая 2023, 17:50, Анастасия Бичакова
Машина, на которой ехал писатель и член партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин, взорвалась в Нижнем Новгороде в субботу, 6 мая.
В каком состоянии сейчас находится Прилепин – amic.ru собрал всё, что известно к этому часу.
Что известно о состоянии Захара Прилепина?
Точно пока неизвестно. Ряд российских СМИ написали, что после подрыва автомобиля Прилепин находится в сознании, но его состояние – тяжёлое.
"Захар в порядке", – сообщил при этом глава Нижегородской области Глеб Никитин.
По информации ТАСС, у Захара Прилепина серьёзное ранение ног. Его госпитализировали.
Друг писателя Анатолий Шарин и вовсе добавил, что у Прилепина "идёт борьба за жизнь".
"Предварительно – травматическая ампутация, но уточняют", – цитирует его ngs.ru.
У Прилепина переломы и сотрясение мозга, утверждает источник РИА Новости в силовых структурах.
Что известно о взрыве автомобиля Захара Прилепина?
Жив ли водитель Захара Прилепина?
Отметим, что изначально с Прилепиным также ехала дочь. Её успели высадить из машины за несколько минут до происшествия.
20:33:05 06-05-2023
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