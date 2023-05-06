Точно пока неизвестно. Ряд российских СМИ написали, что после подрыва автомобиля Прилепин находится в сознании, но его состояние – тяжёлое.

"Захар в порядке", – сообщил при этом глава Нижегородской области Глеб Никитин.

По информации ТАСС, у Захара Прилепина серьёзное ранение ног. Его госпитализировали.

Друг писателя Анатолий Шарин и вовсе добавил, что у Прилепина "идёт борьба за жизнь".

"Предварительно – травматическая ампутация, но уточняют", – цитирует его ngs.ru.

У Прилепина переломы и сотрясение мозга, утверждает источник РИА Новости в силовых структурах.