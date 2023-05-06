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Что известно о состоянии писателя Прилепина, чья машина взорвалась в Нижнем Новгороде

О состоянии Захара Прилепина, чей автомобиль был взорван, рассказали российские СМИ

06 мая 2023, 17:50, Анастасия Бичакова

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Машина, на которой ехал писатель и член партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин, взорвалась в Нижнем Новгороде в субботу, 6 мая.

В каком состоянии сейчас находится Прилепин – amic.ru собрал всё, что известно к этому часу.

1

Что известно о состоянии Захара Прилепина?

Точно пока неизвестно. Ряд российских СМИ написали, что после подрыва автомобиля Прилепин находится в сознании, но его состояние – тяжёлое.

"Захар в порядке", – сообщил при этом глава Нижегородской области Глеб Никитин.

По информации ТАСС, у Захара Прилепина серьёзное ранение ног. Его госпитализировали.

Друг писателя Анатолий Шарин и вовсе добавил, что у Прилепина "идёт борьба за жизнь".

"Предварительно – травматическая ампутация, но уточняют", – цитирует его ngs.ru.

У Прилепина переломы и сотрясение мозга, утверждает источник РИА Новости в силовых структурах.

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Что известно о взрыве автомобиля Захара Прилепина?

Взрыв автомобиля Audi, в котором ехал Прилепин с водителем, произошёл из-за активации взрывного устройства, находившегося под капотом. Российские СМИ сообщают, что его могли запустить дистанционно. Подробнее об этом – в материале amic.ru.
3

Жив ли водитель Захара Прилепина?

Водитель Захара Прилепина погиб.

Отметим, что изначально с Прилепиным также ехала дочь. Её успели высадить из машины за несколько минут до происшествия.

Происшествия чрезвычайное происшествие

Комментарии 1

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Элен без ребят

20:33:05 06-05-2023

держись, пожалуйста, настоящий хороший Человек!

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