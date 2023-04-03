Следком переквалифицировал дело об убийстве Татарского в теракт

Следствие считает, что организация теракта в Санкт-Петербурге велась с территории Украины

03 апреля 2023, 22:17, ИА Амител

Фото: vk.com/vladlentatarskiy

Следственный комитет РФ переквалифицировал уголовное дело о взрыве в Санкт-Петербурге на террористический акт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что сейчас дело расследуется по ч. 3 ст. 205 УК РФ. Следком считает, что организация теракта в Санкт-Петербурге велась с территории Украины.

Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается, следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления – от исполнителей до заказчиков.

Напомним, что в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга произошёл взрыв. В заведении находились десятки человек. Среди них был военный корреспондент и блогер Владлен Татарский, он погиб.

Правоохранители задержали подозреваемую в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга Дарью Трепову. Она находилась на съёмной квартире в Выборгском районе города. Перед взрывом девушка жила в другой квартире.

Национальный антитеррористической комитет назвал терактом убийство военкора Татарского.