Следком просит продлить арест Блиновской, сообщила ее адвокат

Заседание назначено на 22 апреля

20 апреля 2024, 15:17, ИА Амител

Елена Блиновская / Кадр: YouTube-канал Надежды Стрелец

Следователь просит Мосгорсуд продлить арест Елены Блиновской, сообщила агентству ТАСС адвокат блогера Наталия Сальникова.

По ее словам, заседание по продлению меры пресечения назначено на 22 апреля. СК просит продлить арест Блиновской еще на три месяца.

Напомним, женщину обвиняют в неуплате более 900 млн рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей и в отмывании денег и имущества.