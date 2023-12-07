Следком возбудил дело из-за нападения бродячих собак на ребенка-инвалида в Бийске

В ходе расследования они изучат обстоятельства происшествия и дадут оценку действиям должностных лиц, которые обязаны организовывать работу с безнадзорными животными

07 декабря 2023, 23:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Следователи устанавливают обстоятельства нападения бродячих собак на ребенка-инвалида в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Ранее СМИ сообщили, что утром 4 декабря на 14-летнего ребенка напала стая собак – они искусали мальчика.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). В ходе расследования они изучат обстоятельства происшествия и дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит организация работы с безнадзорными животными.