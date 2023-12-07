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Следком возбудил дело из-за нападения бродячих собак на ребенка-инвалида в Бийске

В ходе расследования они изучат обстоятельства происшествия и дадут оценку действиям должностных лиц, которые обязаны организовывать работу с безнадзорными животными

07 декабря 2023, 23:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Следователи устанавливают обстоятельства нападения бродячих собак на ребенка-инвалида в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Ранее СМИ сообщили, что утром 4 декабря на 14-летнего ребенка напала стая собак – они искусали мальчика.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). В ходе расследования они изучат обстоятельства происшествия и дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит организация работы с безнадзорными животными.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

09:28:22 08-12-2023

Надо причины исправлять, а не со следствиями бороться, а то собаки во всех города хозяева! И домашние без намордников нападают и дикие прохода не дают! Всех собак регистрировать, увидели без намордника отлавливать! и на торги выставлять! тогда может будут соблюдать закон!

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Гость

11:04:41 08-12-2023

Гость (09:28:22 08-12-2023) Надо причины исправлять, а не со следствиями бороться, а то ... В дальнейшем утилизировать, без всяких торгов.

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