Следком возбудил уголовные дела после ЧП в челябинской школе

Количество пострадавших в результате нападения школьника на сверстников уточняется

16 сентября 2024, 15:14, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Следователи возбудили уголовные дела из-за инцидента в коррекционной школе № 68, где 16 сентября 13-летний ученик напал с молотком на сверстников и учителя. Количество пострадавших уточняется.

В областном СК сообщили, что дела возбудили по ч. 3 ст. 33, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация убийства") и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

"В настоящее время следователями СК России проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", – рассказали в ведомстве.

Телеграм-канал Shot после инцидента сообщал, что подросток был участником суицидальной игры – смертельного квеста. Он выполнял задания, финалом которых должно было стать самоубийство.