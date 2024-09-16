Следком возбудил уголовные дела после ЧП в челябинской школе
Количество пострадавших в результате нападения школьника на сверстников уточняется
16 сентября 2024, 15:14, ИА Амител
Следователи возбудили уголовные дела из-за инцидента в коррекционной школе № 68, где 16 сентября 13-летний ученик напал с молотком на сверстников и учителя. Количество пострадавших уточняется.
В областном СК сообщили, что дела возбудили по ч. 3 ст. 33, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация убийства") и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").
"В настоящее время следователями СК России проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", – рассказали в ведомстве.
Телеграм-канал Shot после инцидента сообщал, что подросток был участником суицидальной игры – смертельного квеста. Он выполнял задания, финалом которых должно было стать самоубийство.
17:52:15 16-09-2024
Как-то непонятно, кто убийство организовывал...
18:27:09 16-09-2024
Хотели жить как в США, получили!
19:12:31 16-09-2024
Стас (18:27:09 16-09-2024) Хотели жить как в США, получили!... Полностью согласен. Получите-распишитесь.
19:42:00 16-09-2024
А халатность за что? За то что ученик напал на других учеников? Директора обвинят? Завуча? Учителя? А как можно такое предвидеть!? Как уследить за всеми людьми на свете?
21:20:54 16-09-2024
Юлия (19:42:00 16-09-2024) А халатность за что? За то что ученик напал на других ученик... на входе детектор-сработал ну а меры не были приняты
21:28:00 16-09-2024
Юлия (19:42:00 16-09-2024) А халатность за что? За то что ученик напал на других ученик... Охрана пропустила с молотком- это типа халатность
21:56:18 16-09-2024
Юлия (19:42:00 16-09-2024) А халатность за что? За то что ученик напал на других ученик... Ну конечно не Минздрав же
00:05:37 17-09-2024
Гость (21:56:18 16-09-2024) Ну конечно не Минздрав же... Возможно и Минздрав. Все начинается с рождения ребенка. Тяжёлая беременность, роды, прививки, все имеет значение. Здравоохранение устроено так, что не попасть к нормальным врачам, которые могут поставить правильный диагноз ,вылечить и главное объяснить проблемы родителям. Потом это все сказывается на поведении ребенка, его не принимают в школе, издеваются, так как он не такой как все и т. д. Все имеет значение. И здравоохранение и образование у нас имеют огромное значение в развитии ребенка, к сожалению
19:53:47 16-09-2024
Таких агрессивных детей нужно держать в спецшколах и лечить, а не запихивать в обычные школы- инклюзия елки палки!! Ни за что не поверю, что он был спокойный и с нормальным поведением, наверняка звоночки были. И учителя здесь ни причем. Лечить и еще раз лечить!!!!
01:03:15 17-09-2024
Наталья (19:53:47 16-09-2024) Таких агрессивных детей нужно держать в спецшколах и лечить,... Это специализированная школа.
21:00:16 16-09-2024
на электрическом стуле лечить таких
21:53:57 16-09-2024
А как лечить если у нас конкретно в Алтайском крае да и везде врачи сами говорят таким детям не помочь. Зато в Москве таких ставят на раз два три. У меня ребëнок на инвалидности и я слышу это от каждого. За детьми надо смотреть, а не как у нас. Авось пройдëт. А попробуй к специалистам попасть ещё и виноват останешься. Сожалею что так случилось.
21:59:11 16-09-2024
Юлия (19:42:00 16-09-2024) А халатность за что? За то что ученик напал на других ученик... Ученик пришёл в школу с молотком. За этим как то следить должны или нет? Ножи, молотки, огнестрельное оружие дети проносят. Кто то это должен отслеживать.
22:32:01 16-09-2024
Причины этой ситуации описаны в книге "Дети интернета"
00:02:37 17-09-2024
Наталья (19:53:47 16-09-2024) Таких агрессивных детей нужно держать в спецшколах и лечить,... Да просто "пушистые" ученики скорей всего его допекли.Одни издевались,другие не стремились общаться с лохом.Там поковыряться в этой истории,скорей всего парня достали ,так что жизнь не мила,а школа -для него ад.Ну,а к психологу его отправили потому что нелюдим и не вписывается в коллектив.Правда психолог не научит общению с людьми ,которые тебя презирают.Естественная реакция человека избегать и в глубине души их ненавидеть.Дальше уже все сложно,кто то не выдержит и сорвется,а кто то вытерпит-закончит школу,но о ней останутся воспоминания,как о страшном кошмаре.Не одобряю поступок,но причина таких действии похоже на ввиду.Только проще всего сказать псих ,вот и сорвало крышу.