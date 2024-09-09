Алтайский Следком возбудил уголовные дела после выпуска "Мужское / Женское"

Расследование проводят в том числе в отношении органов опеки

09 сентября 2024, 18:20, ИА Амител

Кадр из видео: программа "Мужское и женское" / Первый канал

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовные дела, а прокуратура организовала проверку после выпуска передачи "Мужское / Женское", где снялась неблагополучная семья из Советского района.

В программу обратилась 26-летняя девушка с просьбой лишить ее мать родительских прав, так как она "постоянно била, обижала, деньги забирала" у нее и у пятерых младших братьев и сестер от разных отцов. Кроме того, женщина якобы специально присвоила старшей дочери инвалидность по слабоумию, чтобы та получала пенсию.

Девушка также рассказала, что только в 12 лет пошла в школу, а читать не научилась до сих пор. Помимо этого, в детстве она с братьями и сестрами была вынуждена слоняться по помойкам и кладбищам, чтобы найти еду.

Ведущие добавили, что с 2016 года мать 34 раза привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Жители села Сосновка характеризовали ее как конфликтную и пьющую женщину. Также ее привлекали к уголовной ответственности.

Кадры из видео: программа "Мужское и женское" / Первый канал

Кроме того, в выпуске показали и бабушку обратившейся девушки. Ранее женщина сидела в тюрьме за наркотики, а последние семь лет живет с 13-летней внучкой, которая не хочет возвращаться к матери, так как подвергалась эмоциональному и физическому насилию с ее стороны и стороны отчима.

Сотрудникам программы не удалось застать на месте работников местного органа опеки, чтобы получить комментарий. Только по телефону одна из специалистов рассказала, что обстановка и условия в семье были удовлетворительные, а сейчас семья переехала в другой район.

Прокуратура и CК Алтайского края уже отреагировали на этот сюжет.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа аппаратом организована проверка соблюдения прав несовершеннолетних. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению органами профилактики своих полномочий, обеспечению требований безопасности детей в семье", – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В Следственном управлении СКР по Алтайскому краю также указали, что возбудили два уголовных дела – по статьям "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", а также по статье "Халатность" в отношении должностных лиц органов системы профилактики Советского района.