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Алтайский Следком возбудил уголовные дела после выпуска "Мужское / Женское"

Расследование проводят в том числе в отношении органов опеки

09 сентября 2024, 18:20, ИА Амител

Кадр из видео: программа "Мужское и женское" / Первый канал
Кадр из видео: программа "Мужское и женское" / Первый канал

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовные дела, а прокуратура организовала проверку после выпуска передачи "Мужское / Женское", где снялась неблагополучная семья из Советского района.

В программу обратилась 26-летняя девушка с просьбой лишить ее мать родительских прав, так как она "постоянно била, обижала, деньги забирала" у нее и у пятерых младших братьев и сестер от разных отцов. Кроме того, женщина якобы специально присвоила старшей дочери инвалидность по слабоумию, чтобы та получала пенсию.

Девушка также рассказала, что только в 12 лет пошла в школу, а читать не научилась до сих пор. Помимо этого, в детстве она с братьями и сестрами была вынуждена слоняться по помойкам и кладбищам, чтобы найти еду.

Ведущие добавили, что с 2016 года мать 34 раза привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Жители села Сосновка характеризовали ее как конфликтную и пьющую женщину. Также ее привлекали к уголовной ответственности.

Кадры из видео: программа "Мужское и женское" / Первый канал

Кроме того, в выпуске показали и бабушку обратившейся девушки. Ранее женщина сидела в тюрьме за наркотики, а последние семь лет живет с 13-летней внучкой, которая не хочет возвращаться к матери, так как подвергалась эмоциональному и физическому насилию с ее стороны и стороны отчима.

Сотрудникам программы не удалось застать на месте работников местного органа опеки, чтобы получить комментарий. Только по телефону одна из специалистов рассказала, что обстановка и условия в семье были удовлетворительные, а сейчас семья переехала в другой район.

Прокуратура и CК Алтайского края уже отреагировали на этот сюжет.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа аппаратом организована проверка соблюдения прав несовершеннолетних. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению органами профилактики своих полномочий, обеспечению требований безопасности детей в семье", – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В Следственном управлении СКР по Алтайскому краю также указали, что возбудили два уголовных дела – по статьям "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", а также по статье "Халатность" в отношении должностных лиц органов системы профилактики Советского района.

Алтайский край телевидение

Комментарии 8

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Гость

18:33:04 09-09-2024

В каждой деревне штук по 5 найдется таких семей

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Гость

07:28:05 10-09-2024

Гость (18:33:04 09-09-2024) В каждой деревне штук по 5 найдется таких семей...
А в городе будто не так. Как вижу мнгодетную, так у каждой второй рожа испитая. Детей и вправду жаль.

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Гость

08:17:52 10-09-2024

Гость (18:33:04 09-09-2024) В каждой деревне штук по 5 найдется таких семей... да и в городе полно.

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Гость

19:26:07 09-09-2024

Страшное дело жить с родителями, страдающими зависимостями разного рода. Жалко детей.

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сем9

07:26:15 10-09-2024

страшно заводить отношения с теми у кого дети от разных отцов

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Гость

08:25:24 10-09-2024

Дурдом. Это точнее родившая женщина, а не мать. Мать не так представляется

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Афиноген

08:39:04 10-09-2024

Где работа государственных органов по защите прав детей?Если там условия невыносимые ,то почему детей не определят в детский дом?Там хоть условия будут для нормальной жизни более менее безопасными.

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я

10:56:48 10-09-2024

в 26 лет не уметь читать, это реальное слабоумие,что не так то или девушка уверенна,что это норма для человека.

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