Следователи и прокуратура разбираются в смерти девочки в Шелаболихе
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности
08 ноября 2023, 22:40, ИА Амител
Фото: СК
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели девочки в Шелаболихе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре отметили, что 11-летняя девочка в присутствии других детей каталась со склона, врезалась в преграду и скончалась от полученной травмы.
На место происшествия выехал территориальный прокурор. Проводится проверка.
Пресс-служба СК уточняет, что девочка врезалась в бетонный столб. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее о трагедии в соцсетях рассказали местные жители.
12:40:11 09-11-2023
кто то неосторожно столб поставил, очевидно же. Документов на сертификат безопасности у столба не было !
13:11:03 09-11-2023
когда уже люди поймут, что бублики НЕУПРАВЛЯЕМЫ и не перестанут покупать их детям?
09:15:52 10-11-2023
"На место происшествия выехал территориальный прокурор. Проводится проверка." делать больше нечего?