НОВОСТИПроисшествия

Следователи и прокуратура разбираются в смерти девочки в Шелаболихе

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

08 ноября 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: СК

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели девочки в Шелаболихе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

В прокуратуре отметили, что 11-летняя девочка в присутствии других детей каталась со склона, врезалась в преграду и скончалась от полученной травмы. 

На место происшествия выехал территориальный прокурор. Проводится проверка. 

Пресс-служба СК уточняет, что девочка врезалась в бетонный столб. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее о трагедии в соцсетях рассказали местные жители. 

Алтайский край Происшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:40:11 09-11-2023

кто то неосторожно столб поставил, очевидно же. Документов на сертификат безопасности у столба не было !

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:11:03 09-11-2023

когда уже люди поймут, что бублики НЕУПРАВЛЯЕМЫ и не перестанут покупать их детям?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:52 10-11-2023

"На место происшествия выехал территориальный прокурор. Проводится проверка." делать больше нечего?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров