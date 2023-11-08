Следователи и прокуратура разбираются в смерти девочки в Шелаболихе

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

08 ноября 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: СК

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели девочки в Шелаболихе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре отметили, что 11-летняя девочка в присутствии других детей каталась со склона, врезалась в преграду и скончалась от полученной травмы.

На место происшествия выехал территориальный прокурор. Проводится проверка.

Пресс-служба СК уточняет, что девочка врезалась в бетонный столб. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее о трагедии в соцсетях рассказали местные жители.