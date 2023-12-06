Следователи начали проверку после ДТП в Поспелихе, где пострадал подросток
Пострадавший с разными травмами попал в больницу
06 декабря 2023, 20:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Следователи начали проверку после информации об аварии в Поспелихинском районе. Об этом рассказали в региональном СК.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Поспелихе 15-летний школьник возвращался домой, когда его сбил автомобиль. Отмечалось также, что подросток находится в состоянии искусственной комы в одной из больниц Барнаула. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.
По данным следствия, женщина, которая была за рулем автомобиля, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
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