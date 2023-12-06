В алтайском селе автомобиль сбил 15-летнего подростка

Местные жители считают, что виновница аварии — женщина "со связями", которая попытается уйти от ответственности

06 декабря 2023, 15:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

3 декабря в селе Поспелиха водитель сбил подростка и скрылся с места происшествия. Как сообщает "Инцидент Барнаул", местные жители считают, что виновница аварии теперь хочет избежать наказания.

ДТП произошло вечером на улице Челюскина. По словам участницы сообщества, 15-летний школьник возвращался домой, когда его сбил автомобиль. Водитель не стал оказывать помощь и скрылся с места происшествия. Пострадавшего нашли без сознания – неравнодушные люди вызвали скорую.

Сейчас подросток находится в состоянии искусственной комы в одной из больниц Барнаула. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.

По словам местных жителей, за рулем автомобиля якобы находилась женщина – они утверждают, что у нее есть связи в правоохранительных органах и подозреваемая будет пытаться избежать ответственности.

"Родители мальчика беспомощны, они бьются изо всех сил за жизнь своего ребенка. В то время как женщина отрицает свою вину и не предоставляет никакой помощи пострадавшему", – заявила участница сообщества. Она добавила, что подобное поведение неприемлемо, а виновные должны быть привлечены к ответственности.