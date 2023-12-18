Следователи начали проверку после ожога ребенка на шоу мыльных пузырей в Барнауле

В произошедшем также разбирается прокуратура

18 декабря 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: sledcom.ru

В Барнауле следователи устанавливают обстоятельства получения травмы малолетним ребенком в детском клубе на шоу мыльных пузырей, сообщили в Следкоме Алтайского края.

Как рассказывала мать малыша, он задел рукой металлогалогенный прожектор и сильно обжег четыре пальца. Пришлось вызывать скорую.

"В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям руководства детского клуба на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – рассказали в ведомстве.

Также проверку проводит прокуратура.