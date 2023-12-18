Следователи начали проверку после ожога ребенка на шоу мыльных пузырей в Барнауле
В произошедшем также разбирается прокуратура
18 декабря 2023, 15:45, ИА Амител
В Барнауле следователи устанавливают обстоятельства получения травмы малолетним ребенком в детском клубе на шоу мыльных пузырей, сообщили в Следкоме Алтайского края.
Как рассказывала мать малыша, он задел рукой металлогалогенный прожектор и сильно обжег четыре пальца. Пришлось вызывать скорую.
"В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям руководства детского клуба на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – рассказали в ведомстве.
Также проверку проводит прокуратура.
17:12:48 18-12-2023
А я бы проверил мать на адекватность, и надлежащем воспитании ребенка.
10:28:58 19-12-2023
Мать надо лишать родительских прав, т.к. именно ее бездействие подвергло здоровье ребенка опасности. Не может следить - значит не будет у нее ребенка.