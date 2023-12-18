В Барнауле начали проверку после ожога ребенка на шоу мыльных пузырей

В произошедшем разбирается прокуратура

18 декабря 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура начала проверку после сообщения в соцсетях о ребенке, который получил ожог во время шоу мыльных пузырей. Об этом amic.ru сообщили в ведомстве.

Инцидент случился 17 декабря. Как рассказывала мать малыша, он задел рукой металлогалогенный прожектор и сильно обжег четыре пальца. Пришлось вызывать скорую.