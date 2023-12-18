В Барнауле начали проверку после ожога ребенка на шоу мыльных пузырей
В произошедшем разбирается прокуратура
18 декабря 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: epp.genproc.gov.ru
Прокуратура начала проверку после сообщения в соцсетях о ребенке, который получил ожог во время шоу мыльных пузырей. Об этом amic.ru сообщили в ведомстве.
Инцидент случился 17 декабря. Как рассказывала мать малыша, он задел рукой металлогалогенный прожектор и сильно обжег четыре пальца. Пришлось вызывать скорую.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, получения травмы ребенком и соблюдение законов при оказании услуг детям", – рассказали в прокуратуре.
11:53:20 18-12-2023
В других пабликах пишут, что 4ой степени ожог. Так 4 пальца или степени?! Это уже жёсткий ожог
14:46:17 18-12-2023
Так может нужно смотреть за ребенком?! Куда он бежит и что трогает...
17:18:12 18-12-2023
Проверьте мать на надлежащее воспитание ребенка.