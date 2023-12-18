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В Барнауле начали проверку после ожога ребенка на шоу мыльных пузырей

В произошедшем разбирается прокуратура

18 декабря 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: epp.genproc.gov.ru
Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура начала проверку после сообщения в соцсетях о ребенке, который получил ожог во время шоу мыльных пузырей. Об этом amic.ru сообщили в ведомстве.

Инцидент случился 17 декабря. Как рассказывала мать малыша, он задел рукой металлогалогенный прожектор и сильно обжег четыре пальца. Пришлось вызывать скорую.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, получения травмы ребенком и соблюдение законов при оказании услуг детям", – рассказали в прокуратуре.

Барнаул Происшествия дети

Комментарии 3

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Гость

11:53:20 18-12-2023

В других пабликах пишут, что 4ой степени ожог. Так 4 пальца или степени?! Это уже жёсткий ожог

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Гость

14:46:17 18-12-2023

Так может нужно смотреть за ребенком?! Куда он бежит и что трогает...

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гость

17:18:12 18-12-2023

Проверьте мать на надлежащее воспитание ребенка.

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