Следователи начали проверку после травмирования подростка-рабочего в Барнауле

По предварительной информации, он работал без страховки и других защитных приспособлений

31 августа 2023, 23:16, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Следователи выясняют обстоятельства травмирования несовершеннолетнего при проведении высотных строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел днем 31 августа на объекте по улице Космонавтов. Молодой человек упал со строительной конструкции, которая располагалась на высоте 4-5 метров.

"По предварительным данным, он находился без страховки и других защитных приспособлений. С полученными травмами юноша госпитализирован в медицинское учреждение", — заявили в ведомстве.

Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. Следователи дадут правовую оценку действиям лиц, которые ответственны за обеспечение безопасности при ведении строительных работ.