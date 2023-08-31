Следователи начали проверку после травмирования подростка-рабочего в Барнауле
По предварительной информации, он работал без страховки и других защитных приспособлений
31 августа 2023, 23:16, ИА Амител
Следователи выясняют обстоятельства травмирования несовершеннолетнего при проведении высотных строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
Инцидент произошел днем 31 августа на объекте по улице Космонавтов. Молодой человек упал со строительной конструкции, которая располагалась на высоте 4-5 метров.
"По предварительным данным, он находился без страховки и других защитных приспособлений. С полученными травмами юноша госпитализирован в медицинское учреждение", — заявили в ведомстве.
Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. Следователи дадут правовую оценку действиям лиц, которые ответственны за обеспечение безопасности при ведении строительных работ.
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