Следователи начали проверку "ужасного" алтайского пансионата после сообщений СМИ

Сотрудники СКР по Алтайскому краю проверят изложенные обстоятельства и дадут правовую оценку действиям руководства специального учреждения

06 апреля 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю начал доследственную проверку по сообщению СМИ о ненадлежащих условиях содержания постояльцев пансионата для пенсионеров и инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что ранее на ситуацию обратил внимание депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев. Местные жители рассказали, что более 70 постояльцев проживают в пансионате села Труд Топчихинского района в "ужасных" условиях.

Активисты отмечали, что у некоторых пенсионеров и инвалидов там нет даже необходимых постельных принадлежностей, а у тех, что есть, они грязные и мокрые. Часть постояльцев просто накрываются куртками. Кроме того, в наличии нет необходимого числа памперсов.

Как заявляют в Следкоме, сотрудники ведомства установят обстоятельства, изложенные в СМИ, а также дадут правовую оценку руководству пансионата на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности или здоровья граждан.