Депутат Госдумы обратился в прокуратуру по поводу "ужасного" алтайского пансионата

Он просит проверить качество проживания там инвалидов и пенсионеров

06 апреля 2023, 15:15, ИА Амител

Пенсионер / Фото: Freepik

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев инициирует прокурорскую проверку условий проживания инвалидов и пенсионеров в пансионате села Труд Топчихинского района. О том, что там может быть не всё в порядке, рассказали местные жители.

По их словам, более 70 постояльцев проживают в специальном учреждении в "ужасных" условиях. Пансионат уже посетили местные социалисты.

"Картина увиденного сразу дала название "место ненужных людей". Это ужасающе-удручающее выживание людей, по-другому не назовёшь", – написали партийцы Терентьеву.

Активисты СРЗП говорят, что у некоторых пенсионеров и инвалидов там нет даже необходимых постельных принадлежностей, а у тех, что есть, они грязные и мокрые. Часть постояльцев якобы просто накрыты куртками. Также визитёры от партии обнаружили в наличии всего 20 памперсов, при том что нуждающихся в них 28.

А вот чего они не обнаружили, так это чего-то мясного на обеденном столе. "Экскурсию" для них проводила волонтёр, у которой, как оказалось, даже нет медицинского образования.

При этом топчихинские социалисты говорят, что руководителем данного учреждения является гражданин, осуждённый в 2023 году по ст. 158 УК РФ ("Кража с банковского счёта") и ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с причинением значительного ущерба") и приговорённый к трём годам условно.

Александр Терентьев взял ситуацию на особый контроль.