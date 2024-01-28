Следователи показали фотографии горки, на которой травмировались дети в Бийске
Девочки врезались в дерево
28 января 2024, 20:25, ИА Амител
Горка, на которой разбились дети / Фото: пресс-служба СК по Алтайскому краю
Следственный комитет Алтайского края показал фотографии бийской горки, на которой во время катания травмировались дети.
Напомним, девочки пяти и девяти лет во время катания врезались в дерево и получили серьезные травмы, в том числе перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.
Следователи и прокуратура начали проверку, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
20:29:50 28-01-2024
Горки закрыть, праздники отменить... Сидеть и слушать...
20:33:50 28-01-2024
Горки закрыть, праздники отменить... Сидеть и слушать...
21:18:33 28-01-2024
Гость (20:33:50 28-01-2024) Горки закрыть, праздники отменить... Сидеть и слушать...... что слушать-то? что за бред
22:01:49 28-01-2024
Гость (20:33:50 28-01-2024) Горки закрыть, праздники отменить... Сидеть и слушать...... Горки давно запретили, вот дети и катаются на стихийных🤷
21:48:51 28-01-2024
Это не горка, а склон, на котором дети катались с одобрения родителей. Или 5летние уже одни кататься ходят?) Кстати, точно такой же склон есть в юбилейном. Там тоже родители, толкающие своих детей на плюшке вниз, деревья и далее спуск к болоту. Всегда поражаюсь этой картине, когда с собакой мимо проходим. Ну а если что вдруг случится - то это халатность, администрация виновата, конечно, а кто же еще?)
08:34:11 29-01-2024
Гость (21:48:51 28-01-2024) Это не горка, а склон, на котором дети катались с одобрения ... Мешочек же с собой? За собакой каки подбираете же?
23:39:55 28-01-2024
Вина администрации 100%. "Запретили" строить относительно безопасные горки (только обезопасили не детей, а себя любимых) , а теперь дети ломайтесь где хотите на свой страх и риск, а нам по.... Построите горочку, а мы снесем))))
08:10:50 29-01-2024
Фотографии ночью сделаны, днем не получилось сфотографировать, дети на горке катались...