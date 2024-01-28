НОВОСТИПроисшествия

Следователи показали фотографии горки, на которой травмировались дети в Бийске

Девочки врезались в дерево

28 января 2024, 20:25, ИА Амител

Горка, на которой разбились дети / Фото: пресс-служба СК по Алтайскому краю

Следственный комитет Алтайского края показал фотографии бийской горки, на которой во время катания травмировались дети. 

Напомним, девочки пяти и девяти лет во время катания врезались в дерево и получили серьезные травмы, в том числе перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.

Следователи и прокуратура начали проверку, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Бийск Происшествия

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

20:29:50 28-01-2024

Горки закрыть, праздники отменить... Сидеть и слушать...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:33:50 28-01-2024

Горки закрыть, праздники отменить... Сидеть и слушать...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:18:33 28-01-2024

Гость (20:33:50 28-01-2024) Горки закрыть, праздники отменить... Сидеть и слушать...... что слушать-то? что за бред

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:01:49 28-01-2024

Гость (20:33:50 28-01-2024) Горки закрыть, праздники отменить... Сидеть и слушать...... Горки давно запретили, вот дети и катаются на стихийных🤷

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:48:51 28-01-2024

Это не горка, а склон, на котором дети катались с одобрения родителей. Или 5летние уже одни кататься ходят?) Кстати, точно такой же склон есть в юбилейном. Там тоже родители, толкающие своих детей на плюшке вниз, деревья и далее спуск к болоту. Всегда поражаюсь этой картине, когда с собакой мимо проходим. Ну а если что вдруг случится - то это халатность, администрация виновата, конечно, а кто же еще?)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:34:11 29-01-2024

Гость (21:48:51 28-01-2024) Это не горка, а склон, на котором дети катались с одобрения ... Мешочек же с собой? За собакой каки подбираете же?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:39:55 28-01-2024

Вина администрации 100%. "Запретили" строить относительно безопасные горки (только обезопасили не детей, а себя любимых) , а теперь дети ломайтесь где хотите на свой страх и риск, а нам по.... Построите горочку, а мы снесем))))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:10:50 29-01-2024

Фотографии ночью сделаны, днем не получилось сфотографировать, дети на горке катались...

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров