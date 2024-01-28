Следователи показали фотографии горки, на которой травмировались дети в Бийске

Девочки врезались в дерево

28 января 2024, 20:25, ИА Амител

Горка, на которой разбились дети / Фото: пресс-служба СК по Алтайскому краю

Следственный комитет Алтайского края показал фотографии бийской горки, на которой во время катания травмировались дети.

Напомним, девочки пяти и девяти лет во время катания врезались в дерево и получили серьезные травмы, в том числе перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.

Следователи и прокуратура начали проверку, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.