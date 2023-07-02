Соцсети: женщину убили в алтайском селе
По предварительным данным, ее несколько раз переехали на автомобиле
02 июля 2023, 13:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Убийство произошло в селе Парфеново Топчихинского района Алтайского края накануне. Об этом сообщают подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, после конфликта пьяный муж несколько раз переехал на автомобиле жену, после чего скрылся.
На данный момент правоохранители официально не комментировали эту информацию.
15:06:32 02-07-2023
пьяный не задумываясь сел за руль убив и поехал дальше до каких пор у нас будет Чикаго? Где жестокие приговоры таким вот