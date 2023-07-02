Соцсети: женщину убили в алтайском селе

По предварительным данным, ее несколько раз переехали на автомобиле

02 июля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Убийство произошло в селе Парфеново Топчихинского района Алтайского края накануне. Об этом сообщают подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, после конфликта пьяный муж несколько раз переехал на автомобиле жену, после чего скрылся.

На данный момент правоохранители официально не комментировали эту информацию.