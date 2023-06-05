Появились подробности ДТП в Горняке, где машина переехала мальчика-самокатчика
За рулём автомобиля была 76-летняя женщина
05 июня 2023, 12:01, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Госавтоинспекции Алтайского края рассказали о ДТП в Горняке, где под колёса автомобиля попал мальчик.
По данным ведомства, авария случилась 2 июня в 14:10 в районе дома № 9 на улице Ленина. 11-летний ребёнок на своём электросамокате пересекал дорогу по пешеходному переходу, но не спешившись с транспорта.
В итоге его сбила 76-летняя женщина, которая ехала на автомобиле "Лада Калина".
"В результате ДТП водитель самоката получил телесные травмы различной степени тяжести, госпитализирован в ЦРБ Локтевского района", – отметили в полиции.
12:15:37 05-06-2023
мальчика-самокатчика ---- похоже выражение понравилось
12:20:28 05-06-2023
Жаль мальчика. Но ПДД учита. Порою на собственной шкуре.
12:35:56 05-06-2023
В 76 лет наврядли стоит садиться за руль(((
14:13:42 05-06-2023
Гость (12:35:56 05-06-2023) В 76 лет наврядли стоит садиться за руль((( ... почему? Она ПДД не нарушила, виноват самокатчик. При чем здесь возраст невиновного водителя?
14:46:28 05-06-2023
Гость (14:13:42 05-06-2023) почему? Она ПДД не нарушила, виноват самокатчик. При чем зде... а что, если он не спешился, то пропускать его на переходе не надо было?
21:15:56 05-06-2023
гость (14:46:28 05-06-2023) а что, если он не спешился, то пропускать его на переходе не... чтоб у водителя была ВОЗМОЖНОСТЬ его пропустить - нужно чтоб он не просто выскочил, а остановился..слез и дал понять , что он он переходит и его НЕОБХОДИМО пропустить... а есть деятели, что выскакивают неожиданно на зебру, наивно полагая, что она их защитит
15:22:27 05-06-2023
Гость (14:13:42 05-06-2023) почему? Она ПДД не нарушила, виноват самокатчик. При чем зде... в 76 лет уже не та реакция и внимание. нельзя за руль в таком возрасте. у меня сосед 84 года автомобилист. это страшно, если честно. он себе кашу сварить не может, чтобы весь подъезд не задыхался от дыма, а тут на кону жизни людей.
21:12:00 05-06-2023
Элен без ребят (15:22:27 05-06-2023) в 76 лет уже не та реакция и внимание. нельзя за руль в тако... если б его сбила 36 летняя - что бы вы писали?
23:33:29 05-06-2023
Элен без ребят (15:22:27 05-06-2023) в 76 лет уже не та реакция и внимание. нельзя за руль в тако... Не поверишь - каждый пешеход сам отвечает за свою жизнь. В какой момент шагнуть на проезжую часть выбирает только он.
13:49:14 05-06-2023
Задрали "в корень" уже эти самокатчики и лесапедисты!!!!!!!!!!!! Когда взрослые не спешиваются на ПП, че уж говорить про детей!!!!!!!!!!!
15:35:39 05-06-2023
Гость (13:49:14 05-06-2023) Задрали "в корень" уже эти самокатчики и лесапедисты!!!!!!!!... Какой пример, такие и последствия