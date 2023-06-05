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Появились подробности ДТП в Горняке, где машина переехала мальчика-самокатчика

За рулём автомобиля была 76-летняя женщина

05 июня 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Госавтоинспекции Алтайского края рассказали о ДТП в Горняке, где под колёса автомобиля попал мальчик. 

По данным ведомства, авария случилась 2 июня в 14:10 в районе дома № 9 на улице Ленина. 11-летний ребёнок на своём электросамокате пересекал дорогу по пешеходному переходу, но не спешившись с транспорта.

В итоге его сбила 76-летняя женщина, которая ехала на автомобиле "Лада Калина".

"В результате ДТП водитель самоката получил телесные травмы различной степени тяжести, госпитализирован в ЦРБ Локтевского района", – отметили в полиции.

ДТП Горняк

Комментарии 11

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Гость

12:15:37 05-06-2023

мальчика-самокатчика ---- похоже выражение понравилось

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Гость

12:20:28 05-06-2023

Жаль мальчика. Но ПДД учита. Порою на собственной шкуре.

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Гость

12:35:56 05-06-2023

В 76 лет наврядли стоит садиться за руль(((

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Гость

14:13:42 05-06-2023

Гость (12:35:56 05-06-2023) В 76 лет наврядли стоит садиться за руль((( ... почему? Она ПДД не нарушила, виноват самокатчик. При чем здесь возраст невиновного водителя?

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гость

14:46:28 05-06-2023

Гость (14:13:42 05-06-2023) почему? Она ПДД не нарушила, виноват самокатчик. При чем зде... а что, если он не спешился, то пропускать его на переходе не надо было?

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ишо бывший житель

21:15:56 05-06-2023

гость (14:46:28 05-06-2023) а что, если он не спешился, то пропускать его на переходе не... чтоб у водителя была ВОЗМОЖНОСТЬ его пропустить - нужно чтоб он не просто выскочил, а остановился..слез и дал понять , что он он переходит и его НЕОБХОДИМО пропустить... а есть деятели, что выскакивают неожиданно на зебру, наивно полагая, что она их защитит

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Элен без ребят

15:22:27 05-06-2023

Гость (14:13:42 05-06-2023) почему? Она ПДД не нарушила, виноват самокатчик. При чем зде... в 76 лет уже не та реакция и внимание. нельзя за руль в таком возрасте. у меня сосед 84 года автомобилист. это страшно, если честно. он себе кашу сварить не может, чтобы весь подъезд не задыхался от дыма, а тут на кону жизни людей.

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бывший житель

21:12:00 05-06-2023

Элен без ребят (15:22:27 05-06-2023) в 76 лет уже не та реакция и внимание. нельзя за руль в тако... если б его сбила 36 летняя - что бы вы писали?

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Гость

23:33:29 05-06-2023

Элен без ребят (15:22:27 05-06-2023) в 76 лет уже не та реакция и внимание. нельзя за руль в тако... Не поверишь - каждый пешеход сам отвечает за свою жизнь. В какой момент шагнуть на проезжую часть выбирает только он.

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Гость

13:49:14 05-06-2023

Задрали "в корень" уже эти самокатчики и лесапедисты!!!!!!!!!!!! Когда взрослые не спешиваются на ПП, че уж говорить про детей!!!!!!!!!!!

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Гость

15:35:39 05-06-2023

Гость (13:49:14 05-06-2023) Задрали "в корень" уже эти самокатчики и лесапедисты!!!!!!!!... Какой пример, такие и последствия

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