Появились подробности ДТП в Горняке, где машина переехала мальчика-самокатчика

За рулём автомобиля была 76-летняя женщина

05 июня 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Госавтоинспекции Алтайского края рассказали о ДТП в Горняке, где под колёса автомобиля попал мальчик.

По данным ведомства, авария случилась 2 июня в 14:10 в районе дома № 9 на улице Ленина. 11-летний ребёнок на своём электросамокате пересекал дорогу по пешеходному переходу, но не спешившись с транспорта.

В итоге его сбила 76-летняя женщина, которая ехала на автомобиле "Лада Калина".