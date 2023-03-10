НОВОСТИПроисшествия

Следователи проводят проверку по факту падения льда на девочку-подростка в Барнауле

В результате происшествия пострадавшая получила травму головы

10 марта 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю
Фото: СК по Алтайскому краю

СК проводит проверку по факту падения куска льда с крыши дома в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл 8 марта у дома по проспекту Ленина, 149. Лёд рухнул на 13-летнюю девочку, когда она проходила мимо. В результате происшествия пострадавшая получила травму головы.

"В ходе проверки следователям СК предстоит установить обстоятельства, при которых пострадала несовершеннолетняя, а также установить в действиях лиц, ответственных за своевременное и надлежащее содержание кровли жилого дома, признаки состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", – сказано в сообщении.

Как уточняет краевая прокуратура, по результатам проверки дадут оценку деятельности управляющей организации и органов местного самоуправления, а после примут "весь комплекс мер прокурорского реагирования".

Комментарии 2

  • Рядом с половиной домов боязно ходить
    10 марта, Гость   Ответить
  • а что там проверять-то? идешь в самом центре по Ленина и Строителей, на над головой глыбы льда висят. Особенно страшно за дом на Строителей 9, где МРа. каждый год такая история! ау, Прокуратура и Администрация ЖД района, очнитесь! ваши проверки после трагедии никому не нужны. а если она происходит, то это по вашей вине тоже!
    10 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров