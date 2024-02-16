Следователи проводят проверку по факту смерти Навального* в колонии

Ведомство выясняет обстоятельства происшествия

16 февраля 2024, 19:08, ИА Амител

Алексей Навальный / Фото: liga.net

Следователи начали проверку по факту смерти Алексея Навального* в колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой в пресс-службу Следственного управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – заявили в ведомстве.

Напомним, что 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального*. Там заявили, что ему стало плохо во время прогулки в ИК № 3 "Полярный волк" в поселке Харп и он почти сразу потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины смерти заключенного должны установить медики. Он подчеркнул, что ФСИН занимается всеми необходимыми проверками и особых поручений в этой ситуации не нужно.

* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму