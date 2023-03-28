Следователи проводят проверку после сообщения о вандалах в бийском парке
Ведутся поиски нарушителей, устанавливаются обстоятельства происшествия
28 марта 2023, 16:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Следователи в Бийске проводят проверку после сообщений о вандалах, повредивших объекты в парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что неизвестные попытались разрушить звезду, а также повредить элементы на военной технике.
"В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить лиц, причастных к содеянному, и дать их действиям правовую оценку на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм)", – сказано в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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