Следователи проводят проверку после сообщения о вандалах в бийском парке

Ведутся поиски нарушителей, устанавливаются обстоятельства происшествия

28 марта 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следователи в Бийске проводят проверку после сообщений о вандалах, повредивших объекты в парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что неизвестные попытались разрушить звезду, а также повредить элементы на военной технике.

"В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить лиц, причастных к содеянному, и дать их действиям правовую оценку на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм)", – сказано в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.