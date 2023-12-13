НОВОСТИПроисшествия

Следователи рассказали подробности гибели работника птицефермы в Алтайском крае

Мужчину засыпало зерном в завальной яме — он скончался на месте

13 декабря 2023, 18:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Первомайском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего местной птицефабрики. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По информации следствия, инцидент произошел 11 декабря. Машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме. В результате происшествия 49-летний рабочий скончался на месте.

По факту происшествия проводится проверка. Правоохранители выяснят обстоятельства и расследуют действия ответственных за технику безопасности лиц на наличие нарушений, которые классифицируются по ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Алтайский край Происшествия сельское хозяйство

Комментарии 11

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Гость

18:45:41 13-12-2023

Человека жалко конечно, но за каждым работником надсмотрщика не поставить, люди сами должны думать головой и ТБ соблюдать!

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Гость

19:13:44 13-12-2023

Гость (18:45:41 13-12-2023) Человека жалко конечно, но за каждым работником надсмотрщика... За ТБ отвечает работадатель.

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А как 'соблюдать',

21:42:34 13-12-2023

Гость (18:45:41 13-12-2023) Человека жалко конечно, но за каждым работником надсмотрщика... если нарушение ТБ - твоя работа?

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Гость

18:55:43 13-12-2023

Задрали ценники на яйца и курятину, а на технике безопасности экономят. Директора, как врага народа, со всей проллетарской ненавистью ...

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Гость

19:23:07 13-12-2023

Гость (18:55:43 13-12-2023) Задрали... Директора как врага народа... Народ полным составом на прослушивание курсов ТБ, по окончании каждого не прошедшего тестирование на улицу... как ненадежный элемент

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Точно!

21:44:05 13-12-2023

Гость (19:23:07 13-12-2023) Народ полным составом на прослушивание курсов ТБ, по окончан... И по итогам на фабрике работают трое: директор, инженер по ТБ, и бухгалтер! 🤣

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Гость

20:22:31 13-12-2023

Лучше бы хозяина этой птицефабрики затянуло и засыпало яйцами тухлыми в завальной яме...

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Гость

06:34:05 14-12-2023

Гость (20:22:31 13-12-2023) Лучше бы хозяина этой птицефабрики затянуло и засыпало яйцам... Вам бы голову проверить, пока не поздно

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Гость

06:47:24 14-12-2023

Гость (06:34:05 14-12-2023) Вам бы голову проверить, пока не поздно... Вам бы кашолку свою учить щи варить

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Гость

06:48:13 14-12-2023

Комментарии очень характерны для жителей этой местности. И ведь это все, видимо, взрослые люди, которые не просто корм в голову складывают, а типа интересуются общественно-политической жизнью своего региона… такие архетипы Васи Ложкина.

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умный

14:22:18 14-12-2023

если нарушение ТБ - твоя работа? ну тогда вместе со своим контролером по ТБ поедете на лесоповал лет на 5 там тоже нарушать можно только бревном по чайнику прилетит сразу

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