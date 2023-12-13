Следователи рассказали подробности гибели работника птицефермы в Алтайском крае

Мужчину засыпало зерном в завальной яме — он скончался на месте

13 декабря 2023, 18:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Первомайском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего местной птицефабрики. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По информации следствия, инцидент произошел 11 декабря. Машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме. В результате происшествия 49-летний рабочий скончался на месте.

По факту происшествия проводится проверка. Правоохранители выяснят обстоятельства и расследуют действия ответственных за технику безопасности лиц на наличие нарушений, которые классифицируются по ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.