Следователи рассказали подробности гибели работника птицефермы в Алтайском крае
Мужчину засыпало зерном в завальной яме — он скончался на месте
13 декабря 2023, 18:33, ИА Амител
В Первомайском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего местной птицефабрики. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
По информации следствия, инцидент произошел 11 декабря. Машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме. В результате происшествия 49-летний рабочий скончался на месте.
По факту происшествия проводится проверка. Правоохранители выяснят обстоятельства и расследуют действия ответственных за технику безопасности лиц на наличие нарушений, которые классифицируются по ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
18:45:41 13-12-2023
Человека жалко конечно, но за каждым работником надсмотрщика не поставить, люди сами должны думать головой и ТБ соблюдать!
19:13:44 13-12-2023
Гость (18:45:41 13-12-2023) Человека жалко конечно, но за каждым работником надсмотрщика... За ТБ отвечает работадатель.
21:42:34 13-12-2023
Гость (18:45:41 13-12-2023) Человека жалко конечно, но за каждым работником надсмотрщика... если нарушение ТБ - твоя работа?
18:55:43 13-12-2023
Задрали ценники на яйца и курятину, а на технике безопасности экономят. Директора, как врага народа, со всей проллетарской ненавистью ...
19:23:07 13-12-2023
Гость (18:55:43 13-12-2023) Задрали... Директора как врага народа... Народ полным составом на прослушивание курсов ТБ, по окончании каждого не прошедшего тестирование на улицу... как ненадежный элемент
21:44:05 13-12-2023
Гость (19:23:07 13-12-2023) Народ полным составом на прослушивание курсов ТБ, по окончан... И по итогам на фабрике работают трое: директор, инженер по ТБ, и бухгалтер! 🤣
20:22:31 13-12-2023
Лучше бы хозяина этой птицефабрики затянуло и засыпало яйцами тухлыми в завальной яме...
06:34:05 14-12-2023
Гость (20:22:31 13-12-2023) Лучше бы хозяина этой птицефабрики затянуло и засыпало яйцам... Вам бы голову проверить, пока не поздно
06:47:24 14-12-2023
Гость (06:34:05 14-12-2023) Вам бы голову проверить, пока не поздно... Вам бы кашолку свою учить щи варить
06:48:13 14-12-2023
Комментарии очень характерны для жителей этой местности. И ведь это все, видимо, взрослые люди, которые не просто корм в голову складывают, а типа интересуются общественно-политической жизнью своего региона… такие архетипы Васи Ложкина.
14:22:18 14-12-2023
если нарушение ТБ - твоя работа? ну тогда вместе со своим контролером по ТБ поедете на лесоповал лет на 5 там тоже нарушать можно только бревном по чайнику прилетит сразу