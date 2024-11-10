Следователи разбираются с проблемами с водоснабжением в Шипуновском районе

Люди пожаловались, что перебои с питьевой водой наблюдаются с октября

10 ноября 2024, 12:20, ИА Амител

Водопроводный кран / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159596

Следственный комитет начал проверку после жалоб жителей Шипуновского района на проблемы с водоснабжением. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



Ранее в социальных сетях было опубликовано видеообращение, в котором люди рассказали, что с октября испытывают трудности с питьевой водой в селах Коробейниково и Андреевка.

"В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в видеообращении граждан, а также дать юридическую оценку представителям органов исполнительной власти на предмет халатного отношения к своим должностным обязанностям", – сказано в сообщении.

Представитель СК выехал на место, чтобы провести встречу с людьми.



В Минстрое рассказали, что занимаются ремонтом трубопровода в Шипуновском районе.