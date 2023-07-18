Следователи возбудили дело об убийстве после исчезновения женщины в Барнауле

Местонахождение 31-летней Елены Витенбек пока не установлено — правоохранители обращаются за помощью к гражданам

18 июля 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Следственный отдел по Индустриальному району Барнаула СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам убийства после исчезновения 31-летней Елены Витенбек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 25 июня разыскиваемая ушла из дома по улице Суворова. С тех пор ее местонахождение не установлено. Приметы: на вид 35 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы русые. Была одета в платье ниже колен темно-синего цвета, сланцы черного цвета.

Следственные органы обращаются ко всем, кому может быть что-либо известно о местонахождении разыскиваемой. Сообщать можно по телефонам: 8 (385 2) 39-14-98, 42-02-02, 42-33-88, 89130991018 или 02.