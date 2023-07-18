В Пермском крае умерла девушка, которую подросток облил бензином и поджег

За ее жизнь медики боролись больше недели

18 июля 2023, 19:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Девушка из Пермского края, которую поджег подросток, скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА Новости в региональном Минздраве.

Напомним, что инцидент произошел 8 июля. Несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджег свою 15-летнюю знакомую.

"Медицинскими работниками Пермского края была оказана вся необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось", – заявили в ведомстве.

Отметим, что в соцсетях пользователи указывали, что полуживую девушку школьник бросил возле железнодорожных путей. Ее увидел машинист, который затормозил и вызвал врачей. Девушка выжила, получив 90% ожогов тела. Больше недели врачи боролись за жизнь пациентки.