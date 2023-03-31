Следователи возбудили дело об убийстве, совершённом 23 года назад на Алтае

Долгое время найти преступника не удавалось, но новая информация помогла отыскать убийцу

31 марта 2023, 11:48, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело об убийстве, совершённом в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Тело 27-летнего мужчины обнаружили 23 года назад на автозаправочной станции в Троицком районе. Долгое время преступника не удавалось найти, но в январе 2022 года следователи получили новую информацию и смогли отыскать преступника. Им оказался неоднократно судимый барнаулец.

Выяснилось, что между мужчинами произошёл конфликт, после которого обвиняемый вернулся домой, взял ружьё, пришёл на заправку и выстрелил в обидчика. Совершив преступление, он выбросил оружие в реку и скрылся.