Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в Угловском районе

Признаков насильственной смерти на теле подростка не обнаружили

13 апреля 2023, 15:06, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 16-летнего мальчика на стадионе в Угловском районе Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным следствия, ночью 13 апреля 2023 года на одной из улиц в селе Павловка Угловского района было обнаружено тело 16-летнего подростка без внешних признаков насильственной смерти. Известно, что юноша находился в компании сверстников", – сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти подростка.

Также будет установлено, почему дети находились на улице ночью без присмотра взрослых.

Проверку по данному факту также проводит региональная прокуратура.

Напомним, что ранее о гибели подростка в телеграм-канале сообщил губернатор Виктор Томенко.