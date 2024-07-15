Следователи возбудили уголовное дело после аварии в Павловском районе
Несколько пассажиров маршрутки получили травмы
15 июля 2024, 19:35, ИА Амител
Следователи возбудили уголовное дело после столкновения маршрутки с бетономешалкой в Павловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").
В результате столкновения несколько пассажиров автобуса, среди которых есть несовершеннолетние, получили травмы.
"Следователями СК будут допрошены очевидцы, пассажиры и водитель автобуса, представитель перевозчика, назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские, для установления степени тяжести вреда здоровью, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сказано в сообщении СК.
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