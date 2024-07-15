Следователи возбудили уголовное дело после аварии в Павловском районе

Несколько пассажиров маршрутки получили травмы

15 июля 2024, 19:35, ИА Амител

Фото с места аварии / прокуратура Алтайского края

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения маршрутки с бетономешалкой в Павловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

В результате столкновения несколько пассажиров автобуса, среди которых есть несовершеннолетние, получили травмы.