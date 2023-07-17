Следователи возбудили уголовное дело после наезда на трех пешеходов в Заринске

90-летняя потерпевшая получила тяжкий вред здоровью

17 июля 2023, 21:19, ИА Амител

Фото: 360.tv

Следователи возбудили уголовное дело из-за наезда на трех пешеходов в Заринске. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 90-летняя потерпевшая получила тяжкий вред здоровью – это подпадает под ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Напомним, что авария произошла вечером 13 июля на проспекте Строителей. 58-летняя женщина за рулем Toyota RAV4 не убедилась в безопасности движения задним ходом и наехала на пешеходов, которые стояли на внутридворовой территории, а после столкнулась с припаркованной Lada Priora.

В результате травмы получили три пешехода: 34-летняя и 90-летняя женщины и 9-летняя девочка. Двум последним потребовалась госпитализация.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору провести проверку организации безопасности дорожного движения. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.