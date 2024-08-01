Следователи возбудили уголовное дело после обрушения дома в Нижнем Тагиле

На место отправили наиболее опытных криминалистов

01 августа 2024, 16:10, ИА Амител

Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле / Фото: Владислав Пинаев / Telegram

Уголовное дело возбуждено после обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Речь идет о ст. 283 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). На место направили усиленную следственную группу из наиболее опытных следователей и криминалистов. Проводится фиксирование и изъятие вещественных доказательств, допрашиваются свидетели, назначается комплекс экспертиз. Работу на месте координирует заместитель руководителя регионального СКР полковник юстиции Алексей Валерьевич Невгад.

Напомним, что инцидент произошел на улице Сибирской. Как заявлял глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, число пострадавших достигло семи: двое взрослых и пятеро детей.