Опубликовано видео первых секунд после обрушения дома в Нижнем Тагиле

На кадрах люди в панике бегут к завалам

01 августа 2024, 15:48, ИА Амител

Опубликовано видео первых секунд после обрушения дома в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле. Люди в панике бегут к завалам. Кадры появились в Telegram-канале "Короче, Тагил".

Напомним, взрыв произошел в пятиэтажке на улице Сибирской, рухнул подъезд жилого дома. На данный момент, как сообщили в оперативных службах, в Нижнем Тагиле введен режим ЧС. Работают оперативные службы, под завалами могут находиться люди. На место выехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.