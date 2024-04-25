Следователи возбудили уголовное дело после смерти младенца в Славгороде

Ведомство выясняет обстоятельства гибели ребенка

25 апреля 2024, 18:52, ИА Амител

Младенец на руках / Фото: pxhere.com

В Славгороде возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденного в центральной районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По информации следователей, 8 апреля 2024 года родители новорожденного ребенка обратились в больницу из-за ухудшения состояния девочки. На следующий день она умерла в реанимации.

"В настоящее время следователи СК изъяли документацию, имеющую значение для следствия, осуществляются допросы медицинских работников, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии", – заявили в ведомстве.Ранее мать девочки рассказала, как врачи больницы не могли поставить диагноз, и не знали, как лечить ребенка. По ее мнению, славгородские медики могли или связаться с барнаульскими, или вертолетом доставить малышку в Барнаул. В итоге девочка поступила в больницу достаточно активной, лишь с температурой, а ровно через сутки скончалась. Младенцу было 19 дней.

Минздрав региона принес соболезнования родным и близким ребенка. Там заявили, что по факту инцидента назначена ведомственная проверка с привлечением профильных специалистов. При этом о причинах произошедшего говорить рано, отметили в ведомстве.