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Следователи возобновили поиски школьницы, пропавшей 30 лет назад

В момент исчезновения ей было 13 лет

18 сентября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю
Фото: СК по Алтайскому краю

Следователи в Калмыкии возобновили поиски школьницы, пропавшей 30 лет назад. Об этом рассказали в региональном СК.

3 февраля 1993 года в жилом доме, расположенном на территории фермы № 4 совхоза "Вознесеновский" нашли тело женщины. Через километр обнаружили тело ее сожителя. У обоих были признаки насильственной смерти.

13-летняя девочка, которая проживала с парой, пропала. Больше ее никто не видел.

В 2023 году поиски пропавшей возобновили. Причина, по которой дело решили поднять, не называется.

Происшествия пропал человек

Комментарии 2

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Гость

10:39:10 18-09-2023

НИ О ЧЁМ!

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Гость

10:53:32 18-09-2023

Видимо поступила информация что она их грохнула...

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