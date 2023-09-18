Следователи возобновили поиски школьницы, пропавшей 30 лет назад

В момент исчезновения ей было 13 лет

18 сентября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

Следователи в Калмыкии возобновили поиски школьницы, пропавшей 30 лет назад. Об этом рассказали в региональном СК.

3 февраля 1993 года в жилом доме, расположенном на территории фермы № 4 совхоза "Вознесеновский" нашли тело женщины. Через километр обнаружили тело ее сожителя. У обоих были признаки насильственной смерти.

13-летняя девочка, которая проживала с парой, пропала. Больше ее никто не видел.

В 2023 году поиски пропавшей возобновили. Причина, по которой дело решили поднять, не называется.