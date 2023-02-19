Следствие подтвердило версию об организации Украиной теракта на Крымском мосту

12 человек, которые имеют отношение к теракту, уже установлены. В их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России

19 февраля 2023, 21:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что следствию удалось подтвердить, что украинские спецслужбы стоят за организацией теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

"В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы", – сказал он.

Бастрыкин подчеркнул, что 12 человек, которые имеют отношение к теракту, уже установлены. В их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России, 8 из них содержатся под стражей. Сейчас следствие продолжает экспертизы, систематизируют всю получившую информацию и устанавливают остальных причастных к преступлению лиц.

Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября 2022 года. Он обрушил около 250 метров шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда, пять человек погибли. Движение по мосту полностью остановили – впервые со дня запуска переправы. Основной версией случившегося был подрыв грузового автомобиля. По информации ФСБ, взрыв организовала украинская военная разведка. В СИЗО за организацию взрыва оказалось восемь человек.

В декабре движение по обеим полосам Крымского моста удалось восстановить. Все ремонтные работы на мосту закончатся 1 июля 2023 года.