Следствие подтвердило версию об организации Украиной теракта на Крымском мосту
12 человек, которые имеют отношение к теракту, уже установлены. В их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России
19 февраля 2023, 21:50, ИА Амител
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что следствию удалось подтвердить, что украинские спецслужбы стоят за организацией теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.
"В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы", – сказал он.
Бастрыкин подчеркнул, что 12 человек, которые имеют отношение к теракту, уже установлены. В их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России, 8 из них содержатся под стражей. Сейчас следствие продолжает экспертизы, систематизируют всю получившую информацию и устанавливают остальных причастных к преступлению лиц.
Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября 2022 года. Он обрушил около 250 метров шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда, пять человек погибли. Движение по мосту полностью остановили – впервые со дня запуска переправы. Основной версией случившегося был подрыв грузового автомобиля. По информации ФСБ, взрыв организовала украинская военная разведка. В СИЗО за организацию взрыва оказалось восемь человек.
В декабре движение по обеим полосам Крымского моста удалось восстановить. Все ремонтные работы на мосту закончатся 1 июля 2023 года.
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