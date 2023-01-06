Amic.ru собрал подборку самых громких ЧП 2022 года

06 января 2023, 07:40, Антон Дегтярев

Работа МЧС/ Фото: mchs.gov.ru

Прошедший 2022 год вряд ли кто-то назовёт лёгким. Он омрачился военными конфликтами, санкциями, внешнеполитической напряжённостью. Чрезвычайных происшествий, заставивших ужаснуться, также было много. Amic. ru вспомнил, какими самыми крупными трагедиями и катастрофами в России запомнился 2022 год.

Расстрел лошадей на Алтае (9 января)

В самом начале 2022 года, 9 января, местные жители обнаружили 53 убитых лошадей в Алтайском крае между сёлами Солоновка и Камышенка. Расправа над животными произошла с 1 по 8 января. Большую часть погибших составляли кобылы с жеребятами. Принадлежали лошади фермеру Николаю Дрокову. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества», однако по делу так никого и не наказали.

Лесные пожары в России (май-август)

В 2022 году в мае-июне бушевали лесные пожары в Красноярском и Алтайском краях, Иркутской, Кемеровской, Омской, Курганской областях, в Хакасии, в Якутии и других регионах России. В августе действовало 90 лесных пожаров на площади 122,5 тысячи гектаров. Сильнее всего горела Якутия, Красноярский край, Коми, Рязанская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Нижегородская область.

Всего за пожароопасный сезон возникло более шести тысяч возгораний на площади более 860 тысяч гектаров, сообщали в Минприроды. В Сибири огонь уничтожил почти 1,3 тысячи строений в 72 населённых пунктах. В Красноярском крае от пожаров погибло 17 человек.

Возможными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём во время майских праздников, замыкания ЛЭП и подстанций, возгорание сухой травы и поджоги.

Тушение лесных пожаров в России / Фото: пресс-служба МЧС России

Наводнение в Сочи (23-24 июля)

В Сочи за год было сразу несколько наводнений. Однако самое крупное из них случилось 23-24 июля. За один час 23 июля выпало 55 мм осадков, этот вызвало подтопления в городе. Подтопило 153 дома, власти признали пострадавшими 644 человека.

ДТП в Ульяновской области (21 августа)

21 августа в Николаевском районе Ульяновской области произошло страшное ДТП с микроавтобусом и большегрузом. В нём погибли 16 человек, 15 из них — пассажиры микроавтобуса и один — водитель грузовика. Ещё три человека были госпитализированы.

Пожар в торговом центре «Меркурий» в Уфе (9 сентября)

9 сентября в торговом центре «Меркурий» в Уфе произошёл пожар третьего ранга сложности. Его площадь составила 5,4 тысячи квадратных метров. Верхние этажи торгового центра полностью выгорели. В огне никто не пострадал.

Массовое убийство в ижевской школе № 88 (26 сентября)

В начале нового учебного года случилась трагедия в средней школе № 88 Ижевска. Утром 26 сентября вооружённый мужчина в майке с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в школу и открыл стрельбу. Он убил 18 человек и ранил 23. В панике дети выпрыгивали из окон. Убийца застрелился.

Стрелком оказался выпускник этой школы Артём Казанцев 1988 года рождения. Он отучился там в 2005 году и ушёл в техникум.

Взрыв на Крымском мосту (8 октября)

Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября. Он обрушил около 250 метров шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда, пять человек погибли. Движение по мосту полностью остановили — впервые со дня запуска переправы. Основной версией случившегося был подрыв грузового автомобиля. По информации ФСБ, взрыв организовала украинская военная разведка. В СИЗО за организацию взрыва оказалось восемь человек.

В декабре движение по обеим полосам Крымского моста удалось восстановить. Все ремонтные работы на мосту закончатся 1 июля 2023 года.

В качестве ответа утром 10 октября российские войска провели массированный обстрел Украины.

Следователи СК РФ на Крымском мосту / Фото: пресс-служба СК РФ

Массовое убийство на полигоне в Белгородской области (15 октября)

15 октября в Белгородской области случился массовый расстрел солдат на полигоне Солоти. По информации Минобороны РФ, стрельба произошла во время огневой подготовки добровольцев, которые должны были участвовать в спецоперации на Украине.

Во время подготовки один из военных развернул пулемёт в толпу, то же сделал ещё один человек. Telegram-канал Baza писал, что оба стрелка были гражданами Таджикистана. Минобороны сообщило об 11 погибших и 15 раненых, двое нападавших были убиты.

Падение самолётов на дома (23 октября)

Авиакатастрофы в 2022 году тоже случались. Вечером 17 октября в городе Ейске Краснодарского края истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул на девятиэтажный жилой дом. Катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полёта. Оба пилота катапультировались. После крушения произошёл пожар на площади две тысячи квадратных метров.

В трагедии погибло 15 человек, в том числе трое детей, 43 жителя дома пострадали, 25 из них госпитализировали. Российский Следком назвал основной версией случившегося техническую неисправность воздушного судна.

Через несколько дней произошло ещё одно похожее ЧП. 23 октября в Иркутске самолёт Су-30СМ, выполняя приёмо-сдаточный полёт, упал на двухэтажный дом. Погибли двое пилотов, жители дома не пострадали. После крушения возник пожар, около 150 домов были обесточены. Российский Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ).

Пожар в кафе «Полигон» в Костроме (5 ноября)

В ночь с 4 на 5 ноября в кафе «Полигон» в Костроме случился серьёзный пожар. В три часа ночи здание загорелось, пламя распространилось на 3,5 тысячи квадратных метров, полностью обрушилась кровля. Причиной трагедии стала запущенная в здании охотничья пиротехника. Один из посетителей выстрелил в потолок из ракетницы и сбежал. Многие аварийные выходы были заблокированы, сигнализация не сработала, а посетители попали в давку. В итоге в пожаре погибло 13 человек, 9 получили травмы, а ещё четверо пропали без вести.

Владельца кафе — депутата Костромской областной Думы Ихтияра Мирзоева — задержали и доставили в Москву, ему предъявили обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. Ещё задержаны были директор компании «Империя», которая организовала работу кафе, а также 23-летний мужчина, предположительно, запустивший ракетницу в заведении.

Взрыв газа в Нижневартовске (4 декабря)

Взрыв бытового газа в многоэтажке в Нижневартовске прогремел 4 декабря. В третьем подъезде частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей. В трагедии погибло семь человек, пострадало 15, пятерых госпитализировали. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. А региональный Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предположительно, баллон пронёс в свою квартиру жилец.

Работа МЧС на месте взрыва в Нижневартовске / Фото: пресс-служба МЧС России

Взрыв в торговом центре в Ингушетии (7 декабря)

7 декабря в городе Назрань в Ингушетии в торговом доме «Тагрим» взорвался газ, пожар раскинулся на площади 200 квадратных метров, пострадало четыре человека, их доставили в больницу. Среди пострадавших был и малолетний ребёнок.

Взрыв и пожар в ТЦ «Мега Химки» (9 декабря)

В подмосковных Химках утром 9 декабря произошёл крупный пожар в ТЦ «Мега Химки» со взрывами. Он охватил площадь 17 тысяч квадратных метров. В огне погиб один человек — охранник торгового центра. Гипермаркет выгорел почти дотла, конструкции здания обрушились. В результате мощного взрыва на воздух взлетела часть стены с перекрытиями.

Пожар на нефтезаводе в Ангарске (14 декабря)

Предприятие Ангарской нефтехимической компании (АНХК) горело ночью 15 декабря. Площадь возгорания составила около 2,5 тысячи квадратных метров. В результате инцидента погибло два человека, а пострадало пять. Одного из них госпитализировали.

Пожар в доме престарелых в Кемерове (23 декабря)

Вечером 23 декабря в Кемерове загорелся частный дом, который работал как нелегальный дом престарелых. Его причиной могла стать неисправная печь, проблемы с электронагревателем или с проводкой. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Погибло 22 человека, ещё шестеро пострадали, двое были в тяжёлом состоянии из-за ожогов. Следком возбудил уголовное дело, а организатора дома престарелых задержали.