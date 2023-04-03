Тело 13-летнего мальчика нашли в колодце на промплощадке в алтайском селе

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

03 апреля 2023, 19:23, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего в Калманском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Сообщается, что информация о безвестном исчезновении 13-летнего мальчика поступила 2 апреля. Накануне он ушёл из дома в селе Усть-Алейка Калманского района и не вернулся. В ходе поисковых мероприятий тело несовершеннолетнего нашли в колодце на территории промышленной площадки населённого пункта.

При осмотре тела мальчика видимых телесных повреждений не обнаружено. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).