Следующая рабочая неделя в России будет длинной

Отдыхать граждане будут в воскресенье и понедельник

22 октября 2024, 23:29, ИА Амител

Рабочее место / Фото: unsplash.com

4 ноября в России отмечается День народного единства. Он выпадает на понедельник и будет выходным, из-за чего "пропадающий" рабочий день придется восполнить за счет субботы, 2 ноября. Об этом напомнила RostovGazeta.

Эти правила касаются только тех граждан, кто работает по стандартному пятидневному графику. В остальных случаях формат работы в праздники определяется самими организациями.

Напомним, что ни длинных выходных, ни продленных рабочих недель в этом году больше не будет. Теперь отдохнуть сможем только на Новый год. В этом году каникулы продлятся 11 дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го.