"Слепой водитель" сбил "не смотрящую по сторонам" женщину с ребенком в Новоалтайске

Пешеходы с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение

09 июля 2024, 13:47, ИА Амител

В Новоалтайске водитель автомобиля сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает Telegram-канал amic.ru.

ДТП произошло на улице Анатолия. Как отмечают в комментариях к видео, бригада скорой медпомощи подъехала быстро.

Жителей возмутило, что водитель продолжил движение, когда женщина с ребенком шли по переходу, также они отметили, что пешеходы не убедились в безопасности и двигались прямо под колеса приближающейся машины.

Люди пишут: "Куда смотрел – непонятно. Хорошо, что скорость небольшая была. И пешеходы тоже не убедились, что их пропускают", "Пешеходы каждый раз сохраняются, когда переходят. А у этого водителя водительское удостоверение забрать навсегда".

Обновлено в 14:58

Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1956 года рождения, управляя автомобилем "Нива Тревел", двигаясь по улице Анатолия со стороны улицы Высоковольтной в сторону улицы Прудской, нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на пешеходов – женщину 1995 года рождения и мальчика 2020 года, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.