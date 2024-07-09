"Слепой водитель" сбил "не смотрящую по сторонам" женщину с ребенком в Новоалтайске
Пешеходы с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение
09 июля 2024, 13:47, ИА Амител
В Новоалтайске водитель автомобиля сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает Telegram-канал amic.ru.
ДТП произошло на улице Анатолия. Как отмечают в комментариях к видео, бригада скорой медпомощи подъехала быстро.
Жителей возмутило, что водитель продолжил движение, когда женщина с ребенком шли по переходу, также они отметили, что пешеходы не убедились в безопасности и двигались прямо под колеса приближающейся машины.
Люди пишут: "Куда смотрел – непонятно. Хорошо, что скорость небольшая была. И пешеходы тоже не убедились, что их пропускают", "Пешеходы каждый раз сохраняются, когда переходят. А у этого водителя водительское удостоверение забрать навсегда".
Обновлено в 14:58
Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1956 года рождения, управляя автомобилем "Нива Тревел", двигаясь по улице Анатолия со стороны улицы Высоковольтной в сторону улицы Прудской, нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на пешеходов – женщину 1995 года рождения и мальчика 2020 года, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
15:01:25 09-07-2024
кошмар.. скорая - молодцы.. через 2 минуты уже прибыли.. всегда бы так оперативно
15:19:15 09-07-2024
На этом пешеходнике всегда несутся как сумашедшие, там не светофора, не лежачего нет. Зато есть купившие права. Каждый раз боюсь переходить
15:29:21 09-07-2024
Люди не торопитесь, куда вы вечно торопитесь.
11:58:41 10-07-2024
Гость (15:29:21 09-07-2024) Люди не торопитесь, куда вы вечно торопитесь.... Они не торопятся. Они разучились думать. Все по Дарвину.
21:42:33 09-07-2024
Уважаемые пешеходы, специально для вас!!! Перед началом перехода пешеход обязан убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен (п.17.2 ПДД), т.е. остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили и успели остановить транспортные средства.
10:28:54 10-07-2024
Ничто не мешало ей посмотреть на дорогу.
12:51:40 10-07-2024
Они по зебре шли, он прекрасно видел, куда едет. Виноват 100% водитель.
12:53:39 10-07-2024
Даже не затормозил перед переходом. Видел же, что люди идут! Мразь просто!